كأس الجزائر - وفاق سطيف يتلقى هزيمة مفاجئة أمام عنابة
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زهيرة عادل فيسبوك تويتر
أحدث اتحاد عنابة، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، مفاجأة بكأس الجزائر، بهزيمته لوفاق سطيف بثنائية نظيفة، ضمن ذهاب ربع النهائي.
أصحاب الأرض سجلوا هدفهم الأول في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول عن طريق صاليح صاحبي.
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وأضاف حمزة ربياعي الهدف الثاني لعنابة من ضربة جزاء في الدقيقة 58 من عمر اللقاء.
ويتبقى للفريق السطيفي فرصة التعويض في لقاء الإياب، المقرر إقامته في 27 من الشهر الجاري، لحسم المتأهل لنصف النهائي.
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