كأس الجزائر - شبيبة بجاية يقترب من النهائي بفوز ثمين أمام وفاق سطيف

حقق شبيبة بجاية المفاجأة بفوزه - خارج أرضه - أمام وفاق سطيف بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب الثامن ماي 1945، ضمن ذهاب دور نصف نهائي كأس الجزائر.

أصحاب الأرض تقدموا أولًا في الدقيقة 61 من عمر اللقاء بهدف أكرم جحنيط، لكن بجاية عاد سريعًا بهدف التعادل في الدقيقة 71 عن طريق نياتي.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة، خطف كريم بايتاش هدف الفوز للضيوف، ليحقق المفاجأة ويقسو على الوفاق على أرضه.

ومن المقرر أن يُحسم المتأهل إلى النهائي في لقاء الإياب المقرر إقامته في 23 من الشهر الجاري.

يذكر أن مباراة نصف النهائي الأخرى من المقرر أن تجمع بين القسنطيني وشباب بلوزداد، غدًا الأربعاء.