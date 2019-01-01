كأس الجزائر - القسنطيني وبلوزداد يصعدان لنصف النهائي

تعرف على نتائج ربع نهائي كأس الجزائر

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تأهل فريق النادي الرياضي القسنطيني إلى دور النصف نهائي بكأس الجزائر، بعد الفوز على مولودية وهران بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، لتتكرر نتيجة مباراة الإياب ويلجأ الفريقين إلى ركلات الجزاء الترجيحية، التي نجح فيها القسنطيني بالفوز.

وعلى جانب آخر، نجح شباب بلوزداد في تحقيق الفوز على نصر حسين داي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل إلى نصف نهائي الكأس.

🏁 اتحاد الكرة يكشف عن حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك pic.twitter.com/bwScYX8woH — جول مصر (@goaleg) March 28, 2019

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بتفوق نصر حسين داي بهدف نظيف، لينجح شباب بلوزداد في العودة خلال لقاء العودة.

أحرز الهدف الأول اللاعب شعيب قداد لفريق شباب بلوزداد بالدقيقة 28، قبل أن يتعادل ياي فوزي بالدقيقة 43 وينتهي الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني نجح شباب بلوزداد في تسجيل هدفين، الأول عن طريق شعيب قداد بالدقيقة 60، والثاني سجله أمير سعيود بالدقيقة 82.