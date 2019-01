كأس الاتحاد| كين ولورينتي يرفعان الحصيلة الرقمية في فوز توتنهام بسباعية

سحق توتنهام هوتسبر مضيفه ترانمير بسبعة أهداف دون رد ضمن منافسات دور الـ64 لكأس الاتحاد الإنجليزي.

سجل أهداف السبرز سيرجي أورييه "هدفين" في الدقيقتين 40 و55، وفيرناندو لورينتي "هاتريك" في الدقائق 48 و71 و72، وهيونج مين سون في الدقيقة 57 وأخيراً هاري كين في الدقيقة 82.

كان كين قد حل بديلاً في الدقيقة 75، قبل 7 أهداف من تسجيله لهذا الهدف، حيث سجل 9 أهداف في آخر 8 مباريات له بكأس الاتحاد الإنجليزي.

9 - Harry Kane has scored nine goals in his last eight #FACup appearances, with eight of those coming against opposition from outside the Premier League. Rout. pic.twitter.com/bEu6WDLVjF