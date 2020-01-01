كأس الاتحاد الإنجليزي 2019-20، الموعد، الجولات والنتائج السابقة

تعرف في هذا التقرير على كل ما تريد عن كأس الاتحاد الإنجليزي، متى يبدأ ومتى ينتهي؟، مواعيد المباريات والنتائج السابقة

يُعد كأس الاتحاد الإنجليزي أقدم مسابقة لكرة القدم في إنجلترا والعالم أيضاً، وهذا الموسم هو النسخة رقم 139 من البطولة.

المسابقة التي تُتاح فيها مشاركة جميع الفرق من الدرجة العاشرة الإنجليزية وحتى البريميرليج.

ودائماً ما تكون البطولات التي تُلعب مبارياتها بطريقة إقصائية بطولات مثيرة تشهد الكثير من المفاجآت، فنرى تارة فرق كبيرة تخرج بشكل مفاجئ من البطولة، وهناك الكثير من تلك الأحداث على مر السنين مما ساهم في أن تكون البطولة غاية في الإثارة.

ومع بدأ النسخة الحالية لكأس الاتحاد الإنجليزي 2019-20، يستعرض معكم جول النسخة العربية كل ما تحتاج لمعرفته عن البطولة في موسمها الحالي.

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كأس الاتحاد الإنجليزي

جرت قرعة الجولة الرابعة لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم 6 يناير الماضي، قبل انطلاق مباراة أرسنال ضد ليدز يونايتد.

ووضعت القرعة مانشستر سيتي في مواجهة فولهام بملعب الاتحاد، بينما يحل تشيلسي ضيفاً على هال سيتي، كما سيسافر ليفربول إلى مدينة بريستول أو مدينة شيروزبيري بحسب الفائز من شروزبري تاون وبريستول سيتي.

وستقام المباريات بين يوم 24 و 27 يناير 2020 ميلادياً، 29 جمادى الأول إلى 2 جمادى الآخر 1441 هجرياً.

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المباراة الموعد نورثامبتون - ديربي كاونتي الجمعة 24 يناير 2020 ميلادياً

29 جمادى الأول 1441 هجرياً

22:00 مصر، 23:00 السعودية برينتفورد - ليستر سيتي السبت 25 يناير 2020 ميلادياً

30 جمادى الأول 1441 هجرياً

14:45 مصر، 15:45 السعودية بورتسموث - بارنسلي السبت 25 يناير 2020 ميلادياً

30 جمادى الأول 1441 هجرياً

17:00 مصر، 18:00 السعودية (نيوكاسل يونايتد أو روكدال) - أوكسفورد يونايتد السبت 25 يناير 2020 ميلادياً

30 جمادى الأول 1441 هجرياً

17:00 مصر، 18:00 السعودية بيرنلي - نورويتش سيتي السبت 25 يناير 2020 ميلادياً

30 جمادى الأول 1441 هجرياً

17:00 مصر، 18:00 السعودية كيو بي أر - شيفيلد وينزداي السبت 25 يناير 2020 ميلادياً

30 جمادى الأول 1441 هجرياً

17:00 مصر، 18:00 السعودية ساوثامبتون - (ميدلزبره أو توتنهام) السبت 25 يناير 2020 ميلادياً

30 جمادى الأول 1441 هجرياً

17:00 مصر، 18:00 السعودية ميلوول - شيفيلد يونايتد السبت 25 يناير 2020 ميلادياً

30 جمادى الأول 1441 هجرياً

17:00 مصر، 18:00 السعودية (بريستول أو كوفنتري سيتي) - برمنجهام سيتي السبت 25 يناير 2020 ميلادياً

30 جمادى الأول 1441 هجرياً

17:00 مصر، 18:00 السعودية وست هام - وست بروميتش السبت 25 يناير 2020 ميلادياً

30 جمادى الأول 1441 هجرياً

17:00 مصر، 18:00 السعودية (ريدينج أو بلاكبول) - (كارديف سيتي أو كارلايل يونايتد) السبت 25 يناير 2020 ميلادياً

30 جمادى الأول 1441 هجرياً

17:00 مصر، 18:00 السعودية هال سيتي - تشيلسي السبت 25 يناير 2020 ميلادياً

30 جمادى الأول 1441 هجرياً

19:00 مصر، 20:00 السعودية مانشستر سيتي - فولهام الأحد 26 يناير 2020 ميلادياً

1 جمادى الآخر 1441 هجرياً

15:00 مصر، 16:00 السعودية (واتفورد أو ترانمير روفرز) - (وولفرهامبتون أو مانشستر يونايتد) الأحد 26 يناير 2020 ميلادياً

1 جمادى الآخر 1441 هجرياً

17:00 مصر، 18:00 السعودية (بريستول سيتي أو شروزبري تاون) - ليفربول الأحد 26 يناير 2020 ميلادياً

1 جمادى الآخر 1441 هجرياً

19:00 مصر، 20:00 السعودية بورنموث - أرسنال الإثنين 27 يناير 2020 ميلادياً

2 جمادى الآخر 1441 هجرياً

22:00 مصر، 23:00 السعودية

كأس الاتحاد الإنجليزي - الجولة الثالثة

تم إجراء قرعة الجولة الثالثة لكأس الاتحاد الإنجليزي 2019-20 في 2 ديسمبر 2019، وبدأت الجولة من يوم السبت الموافق 4 يناير 2020، 9 جمادى الأول 1441 هجرياً.

فاز ليفربول على إيفرتون في ديربي الميرسيسايد ليتأهل للدور الرابع، بينما فاز حامل اللقب مانشستر سيتي على بورت فايل.

وننتظر حتى الأن مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون والتي ستُلعب يوم 15 يناير القادم، كما سيتواجه توتنهام ومدلزبره في مباراة الإعادة بعد تعادلهم بنتيجة (1-1) على ملعب ريفرسايد، واستطاع أرسنال أن يتأهل بعد انتصاره على ليدز يونايتد بهدف دون رد.

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المباراة النتيجة بريستول سيتي - شروزبوري 1-1 برمنجهام سيتي - بلاكبيرن 1-2 روكدال - نيوكاسل يونايتد 1-1 بوثيرهام - هال سيتي 3-2 ميلوول - نيوبورت كونتي 0-3 بيرنلي - بيتربورو 2-4 بريستون - نورويتش سيتي 4-2 برايتون - شيفيلد وينزداي 1-0 كارديف - كارلايل 2-2 واتفورد - ترانمير روفيرز 3-3 فولهام - أستون فيلا 1-2 أكسفورد يونايتد - هارتليول 1-4 برينتفورد - ستوك سيتي 0-1 بورنموث - لوتون تاون 0-4 وولفرهامبتون - مانشستر يونايتد 0-0 فليتوود تاون - بورتسموث 2-1 مانشستر سيتي - بورت فايل 1-4 ليستر سيتي - ويجان 0-2 تشيلسي - نوتينجهام فورست 0-2 تشارلتون - وست بروميتش 1-0 ميدلزبره - توتنهام 1-1 شيفيلد يونايتد - فايلد 1-2 كيو بي ار - سوانزي سيتي 1-5 بيرتون - نورثامبتون 4-2 بريستول روفرز - كوفنتري سيتي 2-2 كرسيتال بالاس - ديربي كاونتي 1-0 كرو ألكساندرا - بارنسلي 3-1 ليفربول - إيفرتون 0-1 غيلينجهام - وست هام 2-0 أرسنال - ليدز يونايتد 0-1

كأس الاتحاد الإنجليزي - إعادة الجولة الثالثة

المباراة الموعد كوفنتري سيتي - بريستول روفرز الثلاثاء 14 يناير 2020 ميلادياً،

19 جمادى الأول 1441 هجرياً.

21:45 مصر، 22:45 السعودية شروزبوري - برسيتول سيتي الثلاثاء 14 يناير 2020 ميلادياً،

19 جمادى الأول 1441 هجرياً.

21:45 مصر، 22:45 السعودية بلاكبول - ريدينج الثلاثاء 14 يناير 2020 ميلادياً،

19 جمادى الأول 1441 هجرياً.

21:45 مصر، 22:45 السعودية نيوكاسل يونايتد - روكدال الثلاثاء 14 يناير 2020 ميلادياً،

19 جمادى الأول 1441 هجرياً.

21:45 مصر، 22:45 السعودية ترانمير روفيرز - واتفورد الثلاثاء 14 يناير 2020 ميلادياً،

19 جمادى الأول 1441 هجرياً.

21:45 مصر، 22:45 السعودية توتنهام - ميدلزبره الثلاثاء 14 يناير 2020 ميلادياً،

19 جمادى الأول 1441 هجرياً.

22:05 مصر، 23:05 السعودية كارلايل - كارديف الأربعاء 15 يناير 2020 ميلادياً،

20 جمادى الأول 1441 هجرياً.

21:45 مصر، 22:45 السعودية مانشستر يونايتد - وولفرهامبتون الأربعاء 15 يناير 2020 ميلادياً،

20 جمادى الأول 1441 هجرياً.

21:45 مصر، 22:45 السعودية

كأس الاتحاد الإنجليزي - الجولة الثانية

المباراة النتيجة مالدون تيبتري - نيوبورت كونتي 1-0 أولدهام - بيرتون 1-0 شروزبوري - مانسفيلد 0-2 والسول - أكسفورد يونايتد 1-0 فوريست جرين - كارلايل 2-2 تشيلتنهام - بورت فايل 3-1 بورتسموث - ألترينشام 1-2 كينج ستونيان - فايلد 2-0 إيستليج - كرو ألكساندرا 1-1 بلاكبول - ميدستون يونايتد 1-3 كوفنتري سيتي - إيبسويتش تاون 1-1 غيلينجهام - دونكاستر 0-3 نورثامبتون - نوتس 1-3 بريستول روفرز - بليموث أرجايل 1-1 بيتربورو - دوفر أثليتك 0-3 إكستر - هارتلبول 2-2 كراولي تاون - فليتوود تاون 2-1 روكدال - بوسطن يونايتد 0-0 ترانمير روفيرز - شيكستر سيتي 1-5 سوليهول مورس - روثيرهام 4-3

كأس الاتحاد الإنجليزي - إعادة الجولة الثانية

المباراة النتيجة كرو ألكساندرا - إيستليج 1-3 هارتليول - إكستر 0-1 كارلايل - فوريست جرين 0-1 إيبسويتش تاون - كوفنتري سيتي 2-1 بوسطن يونايتد - روكدال 2-1 بليموث أرجايل - بريستول روفرز 1-0

كأس الاتحاد الإنجليزي - الجولة الأولى

المباراة النتيجة دولويتش هاملت - كارلايل 4-1 سندرلاند - غيلينجهام 1-1 كارشيلتون أثليتك - بوسطن يونايتد 4-1 أكرينجتون ستانلي - كرو ألكساندرا 2-0 ميدستون يونايتد - توركواي 0-1 إبسفليت يونايتد - نوتس 3-2 فوريست جرين - بيليرشاي تاون 0-4 إيبسويتش تاون - لينكولن سيتي 1-1 ترانمير روفيرز - وايكومب واندرز 2-2 كولشيستر - كوفنتري سيتي 2-0 شروزبوري - برادفورد 1-1 والسول - دارلينجتون إف سي 2-2 سالفورد سيتي - بيرتون 1-1 أكسفورد سيتي - سوليهول مورس 5-1 كامبريدج يونايتد - إكستر يونايتد 1-1 مانسفيلد - شورلي 0-1 مايدنهاد يونايتد - روثيرهام 3-1 ويمبلدون - دونكاستر 1-1 جريمسبي - نيوبورت كونتي 1-1 بولتون - بليموث أرجايل 1-0 ام كيه دونز - بورت فايل 1-0 سنزربريدج - إيستليج 2-2 نونتويتش تاون - فايلد 1-0 بلاكبول - موركامب 1-4 ستيفيناج - بيتربورو 1-1 كراولي تاون - سكونثورب يونايتد 1-4 تشيلتنهام - سويندون تاون 1-1 دوفر أثليتك - ساوث إند يونايتد 0-1 شيبينهام تاون - بورثامبتون 3-0 بارنت - فليتوود تاون 2-0 بريستول روفرز - بروملي 1-1 جاتيسهيد - أولدهام 2-1 ماكليسفيلد - كينجستونيان 4-0 ريكسهام - روكدال 0-0 ليتون أورينت - مالدون تيبتري 2-1 يورك سيتي - ألترينشام 1-0 هايس يادنج يونايتد - أكسفورد يونايتد 2-0 هاروجيت تاون - بورتسموث 2-1 يوفيل - هارتليول 4-1

كأس الاتحاد الإنجليزي - إعادة الجولة الأولى

المباراة النتيجة إكستر سيتي - كامبريد يونايتد 0-1 برادفورد - شروزبوري 1-0 سويندون تاون - تشيلتنهام 1-0 غيلينجهام - سندرلاند 0-1 دونكاستر - ويمبلدون 0-2 روكدال - ريكسهام 0-1 إيستليج - ستوربريدج 0-3 بيرتون - سالفورد سيتي 1-4 بروملي - بريستول روفرز 1-0 بيتربورو - ستيفيناج 0-2 دارلينجتون إف سي - والسول 1-0 نيوبورت كونتي - جريمسبي 0-2 لينكولن سيتي - إيبسويتش تاون 1-0 وايكومب واندرز - ترانمير روفيرز 2-1

متى تبدأ وتنتهى بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي؟

انطلقت الجولة الأولى من كأس الاتحاد الإنجليزي 2019-20 في 8 نوفمبر 2019 ميلادياً، 11 ربيع الأول 1441 هجرياً، بمشاركة 47 ناديًا من دوري الدرجة الأولى والثانية في تلك المرحلة.

انضمت هذه الأندية إلى 32 فائزاً من المراحل التأهيلية للمسابقة، والتي بدأت منذ العاشر من أغسطس، أي 9 ذو الحجة 1440، وانتهت في 19 أكتوبر من نفس العام.

تدخل أندية البريميرليج المنافسة بدءً من الجولة الثالثة.

وتنتهى بطولة كأس الاتحاد للموسم الكروي 2019-20 في 23 مايو 2020 القادم، والذي يوافق 30 رمضان 1441 هجرياً، كما ستقام المباراة النهائية على ملعب ويمبلي كما هو معتاد.

