كأس الاتحاد الآسيوي - هلال القدس يتأهل للمجموعات بإقصاء النصر العماني

الملك النصراوي تلقى الهزيمة ذهابًا وإيابًا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

خطف هلال القدس الفلسطيني بطاقة التأهل لدور المجموعات بكأس الاتحاد الآسيوي بعدما تغلب على النصر العماني بهدف نظيف، على ملعب المجمع الشبابي بصلالة، بإياب الدور التمهيدي.

هدف الفريق الفلسطيني الوحيد جاء في الدقيقة 74 من عمر المباراة عن طريق عدى جبار، الذي انفرد بحارس النصر أحمد الرواحي ثم أسكن الكرة في الشباك.

وفشل الفريق العماني في استغلال كون المباراة على أرضه ووسط جماهيره، ليعوض هزيمته في الذهاب بثنائية مقابل هدف وحيد، وتلقى هزيمة جديدة ليودع البطولة.

#الملك_النصراوي يودع منافسات #كأس_الإتحاد_الآسيوي من الملحق بخسارته من نادي #هلال_القدس في لقاء الإياب بهدف دون رد#النصر_العماني pic.twitter.com/U4AAvQkkDE — نادي النصر العماني (@AlNasrClubOman) ١٢ فبراير ٢٠١٩

وينتظر أن يلاقي هلال القدس في المباراة الأولى بدور المجموعات الجيش السوري في 25 من الشهر الجاري، حيث يقع في المجموعة الأولى رفقة الوحدات الأردني والنجمة اللبناني والفريق السوري.