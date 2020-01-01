كأس الاتحاد الآسيوي | الرفاع يُنعش حظوظه بانتصار ثمين في الأردن

خسارة مفاجئة للجزيرة على ملعبه

حقق الرفاع الغربي البحريني انتصارًا خارجيًا ثمينًا على مستضيفه الجزيرة الأردني في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي ، والتي شهدت تأجيل مباراة القادسية الكويتي ضد ظفار العماني بسبب فيروس كورونا.

فوز الرفاع وهو الأول له في دور المجموعات رفع رصيده إلى 3 نقاط ليتصدر المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن القادسية وظفار مع لعبه مباراة إضافية عنهما، فيما يتذيل الجزيرة الترتيب دون أي نقاط بعد خسارته مباراتيه.

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وافتتح الضيوف التسجيل سريعًا ومبكرًا برأسية علي حرم في الدقيقة السابعة من المباراة التي أقيمت على استاد عمان الدولي في العاصمة الأردنية.

الجزيرة حاول بقوة الوصول لهدف التعادل طوال اللقاء، وقد استحوذ على الكرة وسدد 5 مرات على مرمى منافسه، إلا أنه فشل في استغلال فرصه ليُعاقب بالهدف الثاني عند الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا للضائع بتسديدة من محمد صالح من داخل منطقة الجزاء.

ومن المفترض أن تُقام مباريات الجولة الثالثة يوم الإثنين 9 مارس حيث يلتقي الرفاع مع ظفار في البحرين والقادسية مع الجزيرة في الكويت.

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