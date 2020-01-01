كأس الاتحاد الآسيوي – العهد يفوز على هلال القدس والكويت ينتصر على الأنصار

تعرف على نتائج افتتاح دور المجموعات بكأس الاتحاد الآسيوي.

انطلقت منافسات دور المجموعات، ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي، بأربع مواجهات جميعها عربية، الأولى جمعت بين الجيش السوري والمنامة البحريني، والثانية بين الكويت الكويتي والأنصار اللبناني، والثالث بين الفيصلي الأردني والوثبة السوري، والرابعة بين العهد اللبناني وهلال القدس الفلسطيني.

وتعادل الجيش السوري مع ضيفه المنامة البحريني سلبيًا بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات المجموعة الأولى، على ملعب الجلاء بالعاصمة السورية دمشق.

وفي نفس المجموعة، حقق فريق العهد الفوز على ضيفه هلال القدس بهدفين مقابل هدف واحد، ليتصدر الفريق اللبناني المجموعة برصيد 3 نقاط، ويأتي بعده الجيش والمنامة بنقطة واحدة وهلال القدس أخيرًا بدون نقاط.

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تقدم هلال القدس بالهدف الأول في الدقيقة 15، قبل أن يعادل طارق العلي لفريق العهد بالدقيقة 56، ليضيف أحمد زريق الهدف الثاني للفريق اللبناني ويحقق انتصارًا مهمًا.

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وفي المجموعة الثانية، حقق فريق الكويت الكويتي الفوز على الأنصار اللبناني بهدف ون رد، أحرزه عبد الله البريكي في الدقيقة 17 من زمن المباراة.

وتعادل الفيصلي الأردني مع الوثبة السوري سلبيًا بدون أهداف، ليتصدر المجموعة الكويت برصيد 3 نقاط، وبعده الفيصلي والوثبة بنقطة واحدة، ويتذيل المجموعة الأنصار.