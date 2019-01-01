كأس الاتحاد الآسيوي – العهد يتأهل لنصف النهائي والسويق يتغلب على القادسية

نهاية مباريات المجموعة الثالثة في كأس الاتحاد الآسيوي

فيسبوك تويتر بلال محمد

ضمن العهد اللبناني تأهله إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي، بعد فوزه على المالكية البحريني، في مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

المالكية افتتح التسجيل في الدقيقة 14 عن طريق عيسى عبد الوهاب بضربة رأسية، بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر، وضعها عبد الوهاب على يمين المرمى.

وفي الدقيقة 34 تمكن العهد من تسجيل هدف التعادل، عن طريق أحمد رزيق بعد مجهود فردي، راوغ خلاله أكثر من لاعب وسدد بقوة في المرمى.

ومع مطلع الشوط الثاني، سجل العهد الهدف الثاني عن طريق خليل خميس بكرة رأسية، بعد عرضية من حسين دقيق، ليعلن تأهل فريقه رسمياً إلى نصف نهائي البطولة.

ولحساب المجموعة الثالثة أيضاً، نجح السويق العماني في الفوز على القادسية الكويتي، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب السيب.

افتتح خليل إبراهيم التسجيل لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 20، قبل أن يضيف محسن الغساني الهدف الثاني للسويق مع مطلع الشوط الثاني.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة، قلص أحمد الظفيري الفارق لصالح القادسية بهدف أول، لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض بهدفين لهدف.

وبعد نهاية مباريات المجموعة، تصدر العهد المجموعة برصيد 14 نقطة، وحاء المالكية في المركز الثاني برصيد 8 نقطة، وثالثا جاء القادسية، وأخيراً السويق بأربع نقاط.