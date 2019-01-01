كأس الاتحاد الآسيوي – العهد إلى صدارة مجموعته والتعادل يحسم مباراة الوحدات والجيش

نهاية مباريات الجولة الرابعة من كأس الاتحاد الآسيوي

فيسبوك تويتر بلال محمد

انتهت مباريات الجولة الرابعة، من دور المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي، وشهدت مباريات اليوم ارتقاء العهد اللبناني إلى صدارة مجموعة، واستمرار معاناة السويق، وتعادل الجيش والوحدات.

أولى المباريات كانت بين العهد والسويق، وانتهت بفوز الفريق اللبناني بهدف نظيف سجله محمد جلال قدوح، لتستمر معاناة الفريق العماني في البطولة.

ولنفس مباريات المجموعة الثالثة، خطف القادسية الكويتي، فوزاً هاماً على حساب المالكية بهدفين مقابل هدف، حيث سجل أهداف اللقاء كلاً من بدر المطوع هدفين للقادسية، وعيسى البرى للمالكية.

وبعد مباريات اليوم، يتصدر العهد صدارة المجموعة الثالثة بثمان نقاط، ويأتي في المركز الثاني والثالث على الترتيب كلاً من القادسية والمالكية بسبع نقاط لكل فريق، ويتذيل السويق المجموعة دون أي نقطة.

ولحساب المجموعة الأولى، تعادل الوحدات مع الجيش بهدف لكل فريق، افتتح باسل مصطفى أهداف اللقاء في الدقيقة 54 لصالح الجيش، قبل ان يتعادل حسن عبد الفتاح في الدقيقة 86 لفريقه.

وبهذه النتيجة يواصل الجيش صدارة المجموعة بثمان نقاط، وبفارق نقطة عن الوحدات صاحب المركز الثاني.