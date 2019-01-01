كأس الاتحاد الآسيوي – الجزيرة يقسو على الاتحاد برباعية والكويت يخطف النجمة

نهاية مباريات الجولة الثالثة من كأس الاتحاد الآسيوي

فيسبوك تويتر بلال محمد

انتهت مباريات الجولة الثالثة، من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، وفيها حقق الجزيرة الأردني الفوز على حساب الاتحاد السوري، وخطف الكويت الكويتي فوزاً قاتلاً على حساب النجمة البحريني.

المباراة الأولى بين الجزيرة والاتحاد، شوطها الأول انتهى بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل أصحاب الأرض أهدافهم في الشوط الثاني عن طريق، محمد طنوس ومحمود مرضي، وأحمد صالح ونور الروابدة.

وفي المباراة الثانية، خطف الكويت الكويتي فوزاً قاتلاً خارج الأرض، بهدف دون رد سجله شاهين الخميس في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبهذه النتائج، وصل الجزيرة إلى النقطة السابعة في صدارة المجموعة، بينما تساوى الكويت مع النجمة بأربع نقاط لكل منهما، ولكن يحتل النجمة المركز الثاني بفارق الأهداف، وتذيل الاتحاد المجموعة بنقطة وحيدة.