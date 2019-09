كأس الاتحاد الآسيوي | التعادل يحسم الديربي الشامي بين الجزيرة والعهد

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

خرج الجزيرة الأردني والعهد اللبناني متعادلين سلبيًا دون أهداف، بلقاء ذهاب نهائي غرب بكأس الاتحاد الآسيوي، الذي أقيم على ملعب عمان الدولي

الفريق الأردني بدى مسيطرًا على مجريات اللقاء وأتيحت له عديد الفرص لكنه لم ينجح في استغلالها.

كانت أخطر فرص الجزيرة في بداية الشوط الثاني من تسديدة قوية رائعة بأقدام المدافع يزن أبو العرب، لكن القائم منع هدفًا محققًا لأصحاب الأرض.

وخرج أصحاب الأرض بخسائر في اللقاء بتعرض محمد طنوس فارس شلباية للإصابة، في الدقيقتين 70 و86، لينزل بدلًا منهما إسماعيل البطران وجابر خطاب.

الفريق اللبناني ظهرت خطورته في الدقائق الأخيرة من اللقاء، وتصدى حارس الجزيرة أحمد عبد الستار، لتسديدة خطيرة قريبة المدى، لترتد الكرة إلى حسين منذر، الذي سددها قوية مرة أخرى، لكن أعلى المرمى.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب بينهما في الأول من أكتوبر المقبل، على ملعب المدينة الرياضية بلبنان.

ويصعد الفائز من بينهما إلى نهائي البطولة، ليواجه الفائز من نهائي باقي المناطق بين هانوي تي تي الفيتنامي و25 إبريل الكوري الشمالي، والمقرر التقائهما غدًا الأربعاء والثاني من أكتوبر المقبل.

