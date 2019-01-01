كأس الأمير | فيديو - أم صلال والخور يتأهلان لمواجهة العربي والغرافة

الشمال الوكرة يودعان الكأس

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حقق أم صلال فوزًا سهلًا أمام الشمال بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب ثاني بن جاسم، ضمن المرحلة الثانية من كأس أمير قطر.

هدف أم صلال الأول جاء في الدقيقة العاشرة بعد تمريرة رائعة من محمد المواس إلى ساجبو الذي راوغ المدافعين بمهارة فردية ثم وضع الكرة في الشباك.

وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 19 بعد كرة طولية وضعته على انفراد بحارس الخصم، وسددها من فوقه في المرمى.

وفي الدقيقة 54 سجل المواس هدف أم صلال الأخير، قبل أن يحرز عبد العزيز المقبالي هدف الشمال الوحيد بالدقيقة 67.

الفوز أهل أم صلال إلى المرحلة الثالثة، ليواجه العربي في 26 من الشهر الجاري.

وفي إطار المرحلة نفسها، تأهل الخور على حساب الوكرة بالفوز أمامه بركلات الترجيح، على ملعب ثاني بن جاسم.

الخور تقدم أولًا في الدقيقة 35 بهدف تياجو، ثم تعادل الوكرة في الدقيقة 64 عن طريق عمر علي.

وفي الدقيقة 69 أضاف عمر علي ثاني الأهداف، لكن عاد الخور وتعادل في الدقيقة 73 بهدف أحمد المهندي.

ركلات الترجيح حسمت المباراة للخور بفوزه بنتيجة 4-3، ليعد للمرحلة الثالثة ليواجه الغرافة.