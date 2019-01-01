كأس الأمم الإفريقية| تأهل تونس بالتعادل الثالث لملاقاة غانا

مالي تصطدم بكوت ديفوار..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تعادل المنتخب التونسي مع نظيره الموريتاني بلا أهداف في ختام عربي لمنافسات المجموعة الخامسة لكأس أمم إفريقيا.

المحاولة الأولى أتت بتوقيع إسماعيل دياكيتي والتي تصدى لها المعز حسن حارس المرمى التونسي في الدقيقة 4.

وفي الدقيقة 17 أجرى منتخب موريتانيا تبديلاً اضطرارياً بنزول ديادي ديارا بدلاً من عبدول با المصاب.

وفي الدقيقة 37 سدد موختار الحسن لاعب موريتانيا رأسية مرت بجوار القائم، فيما كاد دياكيتي أن يسجل مجدداً في الدقيقة 44 لتمر رأسيته فوق العارضة.

وفي الدقيقة 48 سدد طه خنيسي كرة من ركنية ولكن تمر بجوار القائم، وفي الدقيقة 61 اضطر البديل ديارا لمغادرة الملعب مصاباً، ويحل ديالو جيدلي بدلاً منه.

وفي الدقيقة 90 أطلق يوسف المساكني رأسية بعد ركلة حرة، ولكن يتصدى لها ابراهيم سليمان.

بذلك يتأهل المنتخب التونسي في المركز الثاني بـ3 نقاط لملاقاة منتخب غانا متصدر المجموعة السادسة في دور الـ16، فيما ودع منتخب موريتانيا البطولة في المركز الرابع.

على الناحية الأخرى تغلب منتخب مالي على أنجولا بهدف نظيف سجله هايدارا في الدقيقة 37، ليتأهل بالصدارة مواجهاً كوت ديفوار.