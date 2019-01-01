كأس إيطاليا| نابولي يضرب موعداً مع ميلان بالفوز على ساسولو

لاتسيو يواجه إنتر أيضاً في ربع النهائي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب نابولي على ضيفه ساسولو بهدفين دون رد ضمن منافسات دور الـ16 لكأس إيطاليا.

تقدم البولندي أركاديوز ميليك بأول الأهداف في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول، الذي انتهى بتقدم البارتينوبي بهدف نظيف. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

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وفي الشوط الثاني في الدقيقة 74، سجل فابيان رويز الهدف الثاني بعد تمريرة من ميليك.

في اليوم ذاته تأهل كل من إنتر ميلان بالفوز على بينفينتو 6-2، وفيورنتينا بالفوز على تورينو 2-0.

أيضاً بالأمس تأهل يوفنتوس بالفوز على بولونيا 2-0، وميلان بالفوز على سامبدوريا بنفس النتيجة في الوقت الإضافي، فيما عبر لاتسيو بالفوز على نوفارا 4-1.

بذلك تبقى مواجهتي كالياري وأتالانتا، وروما وإنتيلا، فيما تحدد من مواجهات ربع النهائي موعداً نارياً بين ميلان ونابولي، وبين لاتسيو وإنتر، في الثلاثين من يناير الجاري.