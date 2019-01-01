كأس إيطاليا| أتالانتا إلى النهائي بالفوز على فيورنتينا

5-4 بمجموع المباراتين..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب أتالانتا على ضيفه فيورنتينا بهدفين مقابل هدف وحيد في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، بعد نهاية الذهاب بالتعادل 3-3.

تقدم لويس مورييل للفيولا في الدقيقة الثالثة بعد تمريرة حاسمة من فيديريكو كييزا.

وفي الدقيقة 14 سجل جوسيب إليتشيتش هدف التعادل لأصحاب الأرض من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني تحديداً في الدقيقة 69 سجل أليخاندرو جوميز هدف الفوز بعد تمريرة حاسمة من إيليتشيتش.

بذلك يتأهل أتالانتا إلى نهائي كأس إيطاليا بمجموع المباراتين 5-4، ليلاقي لاتسيو في الخامس عشر من مايو المقبل.