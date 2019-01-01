حسن شحاتة يرحب بالعودة لتدريب منتخب مصر

يرى أن المهمة في غاية الصعوبة بالوقت الحالي

رحب حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، بالعودة مرة اخرى لتدريب الفراعنة في الفترة الحالية.

منصب مدرب المنتخب المصري أصبح شاغراً هذا الشهر، بعد إقالة خافيير أجيري عقب الخروج المُحبط من كأس الأمم الإفريقية 2019.

شحاتة جاء ضمن أبرز المرشحين لتولي المهمة، نظراً للخبرة الطويلة التي يتمتع بها، وتفضيل جزء كبير من الجماهير لفكرة المدرب الوطني.

وعلق مدرب الفراعنة الأسبق على تلك الإمكانية قائلاً:"لو حدث ذلك وتلقيت عرضاً لن أتأخر أبداً عن العودة مرة أخرى لتدريب مصر".

أول تعليق من المعلم حسن شحاتة على رغبة المصريين بتعينه مديراً فنياً لمنتخب مصر 👇🇪🇬 pic.twitter.com/5CjDiFgico — dmc sports (@DMCSports) July 19, 2019

وأضاف:"المأمورية في غاية الصعوبة، نظراً لضيق الوقت لاقتراب تصفيات كأس الأمم الإفريقية في شهر سبتمبر القادم".

وتابع:"المنتخب سيقوم بإعادة ترتيب أوراقه وإضافة بعض العناصر التكميلية للفريق بدلاً من إعادة البناء من جديد".

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يذكر أن شحاتة يعتبر من أبرز المدربين في تاريخ الفراعنة، حيث حصل معهم على أمم إفريقيا 3 مرات متتالية في 2006، 2008 و2010.