محمد فضل: أعد الجميع بأن أمم إفريقيا 2019 ستكون الأفضل في التاريخ

مدير اللجنة المنظمة يتحدث عن كأس أمم إفريقيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد محمد فضل، المدير التنفيذي للجنة المنظمة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، على أنه لديه غيرة شديدة من حجم التنظيم لبطولة كأس العالم في روسيا، والجميع سعى لأن تخرج البطولة قريبة لما حدث بالمونديال.

فضل قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "اللجنة المنظمة عملت ليلا ونهارا من أجل التحضير للبطولة، وساعدها وجود بنية تحتية هائلة في مصر، وكانت هناك العديد من التحديات التي واجهت العمل ولكن كل الجهات تكاتفت من أجل عبور هذه الأزمات".

مدير اللجنة المنظمة تابع: "اللجنة كانت تسعى للوصول إلى مرحلة الكمال في التنظيم، دون أي أخطاء تذكر".

محمد فضل واصل: "كأس الأمم، ليست مجرد بطولة كرة قدم فقط، وإنما هي واجهة لمصر، وكان يجب أن يكون التنظيم مشرفا لأن مصر تستحق الكثير".

🔴 المنتخب يعلن عن حجم إصابة أحمد حسن كوكا🗣️

سلامات ياكوكا🙏#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/81qJLeAlFz — جول مصر (@goaleg) July 1, 2019

وأردف: "يكفيني فخر الشعب المصري بما حدث في حفل الافتتاح، والذي أبهر العالم وقارة إفريقيا، واللجنة المنظمة تحاول التطور دائمًا، وتلافي أي أخطاء سريعًا دون أن يشعر أحدًا بها".

واستطرد قائلًا: "لهدف الرئيسي من التنظيم، ليس بطولة كأس الأمم فقط، وإنما يمتد الأمر لعودة الجماهير بصورة طبيعية لملاعب الكرة بعد انتهاء الكان".

واختتم فضل تصريحاته قائلًا: "ستكون البطولة الحالية واحدة من أهم البطولات في تاريخ كأس أمم أفريقيا وستظل محفورة لسنوات في أذهان الجميع كونها الأفضل على الإطلاق، وقضية حضور الجماهير في الملاعب في تطور مستمر والأمور تتحسن".

مصر تستضيف بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، خلال الفترة من 21 يونيو الماضي، وحتى 19 يوليو الحالي.