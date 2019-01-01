قرعة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا - مصر في مجموعة قوية

تعرف على قرعة كأس أمم إفريقيا تحت 233 عامًا

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أجريت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والتي ستقام في مصر خلال شهر نوفمبر المقبل خلال الفترة من 8 إلى 22.

البطولة ستشهد مشاركة 8 منتخبات فقط وهم "مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا ومالي وزامبيا وغانا وكوت ديفوار والكاميرون".

ويتأهل أول 3 مراكز بالبطولة إلى أولمبياد طوكيو التي ستقام في اليابان عام 2020.

نتائج القرعة جاءت كالآتي:

المجموعة الأولى: مصر ، مالي، الكاميرون، غانا.

المجموعة الثانية: نيجيريا، كوت ديفوار، جنوب إفريقيا، زامبيا.