قرعة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا - مصر في مجموعة قوية
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منتخب مصر الأوليمبي
أجريت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والتي ستقام في مصر خلال شهر نوفمبر المقبل خلال الفترة من 8 إلى 22.
البطولة ستشهد مشاركة 8 منتخبات فقط وهم "مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا ومالي وزامبيا وغانا وكوت ديفوار والكاميرون".
ويتأهل أول 3 مراكز بالبطولة إلى أولمبياد طوكيو التي ستقام في اليابان عام 2020.
نتائج القرعة جاءت كالآتي:
المجموعة الأولى: مصر ، مالي، الكاميرون، غانا.
المجموعة الثانية: نيجيريا، كوت ديفوار، جنوب إفريقيا، زامبيا.