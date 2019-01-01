كأس أمم أفريقيا 2019: المنتخبات المتأهلة، تاريخ المباريات وكل ما تريد معرفته عن البطولة

من المُنتظر أن تُلعب بطولة أمم أفريقيا في الصيف المُقبل على أرض مصر للمرة الخامسة في تاريخ الفراعنة، بعد أن تم سحب التنظيم من الكاميرون لعدم الجاهزية

من المقرر أن تنطلق النسخة رقم 32 من مسابقة كأس أمم أفريقيا في الصيف المقبل، بعد أن بدأت ملامح المشاركين فيها تكتمل وتتضح شيئاً فشيئاً بعد تأهل أكثر من نصف المنتخبات المُنتظر منافستها على اللقب، بواقع 13 منتخباً حتى الآن، في انتظار ما يقرب من 11 فريق آخر من المقرر أن يلتحقوا بهم بمجرد نهاية الجولة الأخيرة من التصفيات في مارس المُقبل.

حيث تأهل ما يقرب من 13 منتخباً حتى الآن للبطولة التي تستضيفها مصر وتسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تعويض إحباط خسارة البطولة في 2017 في الدقائق الأخيرة من المباراة النهائية أمام الكاميرون بعد السقوط بهدفين لهدف، سجل للفراعنة محمد النني قبل أن يقلب الأسود الطاولة بهدفي نكولو وأبو بكر في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

سيكون من الجيد للأندية الأوروبية عدم ترك أبرز لاعبيهم من الأفارقة لهم أثناء الموسم وتحديداً في شهر يناير كما جرت العادة في المواسم السابقة، خاصةً وأن النسخة القادمة ستُلعب في الصيف للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، وهو ما سيحمي كبار القارة العجوز من صراع البحث عن بديل مؤقت للاعب الأفريقي الذي سيضطر لتأدية الواجب الوطني في أكثر فترات الموسم حرجاً.

سيأخذكم جول لإلقاء نظرة على كل ما ترغبوا بمعرفته عن البطولة وبالأخص المنتخبات المتأهلة ومواعيد المباريات.

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ما هي كأس الأمم الأفريقية؟

تُعد نسخة كأس أمم أفريقيا لعام 2019 هي بطولة دولية لكرة القدم للرجال وينظمها الاتحاد الأفريقي "الكاف"، وستنُقام البطولة المقبلة في دورتها الثانية والثلاثين في ياوندي، وستُلعب للمرة الأولى في فصل الصيف وبشكل موسع بعد أن زاد عدد المشاركين من 16 إلى 24 منتخب.

وستستضيف مصر كأس الأمم للمرة الأولى منذ عام 2006 عندما فاز الفراعنة باللقب على حساب منتخب كوت ديفوار، وسيسعى المنتخب المصري لتعويض الإخفاق الأخير في 2017 بعد خسارة اللقب في النهائي أمام الكاميرون بهدفين لهدف.

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متى ستلعب مباريات كأس أمم أفريقيا القادمة؟

من المنتظر أن تقام مباريات كأس أمم أفريقيا لعام 2019 في الفترة ما بين 15 يونيو إلى 13 يوليو، بعد أن أقر الاتحاد الأفريقي إقامة البطولة في فصل الصيف للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، مما يعني أن الأندية الأوروبية لن تتأثر مجدداً بغياب أهم لاعبيها من الأفارقة عنها في فترة حرجة من الموسم مثلما حدث في الأعوام السابقة.

ويُعد ذلك أخبار رائعة لمشجعي الدوري الإنجليزي الممتاز عامةً وجمهور ليفربول تحديداً، حيث يمتلك الريدز أفضل اللاعبين الأفارقة في القارة وهما محمد صلاح وماني، بالإضافة إلى وجود أوباميانج في آرسنال.

ما هو نظام كأس أمم أفريقيا؟

في نهائيات أمم أفريقيا المقبلة، سيتم تقسيم 24 منتخب على عدد 6 مجموعات، يتأهل منها إلى دور الستة عشر متصدر كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل أربع منتخبات تحصل على المركز الثالث وذلك بحسب عدد النقاط التي جمعتها أو فارق الأهداف في حال التساوي في عدد النقاط.

بعدها سيتأهل الفائزين إلى ربع النهائي، ومنه إلى نصف النهائي، من يجتاز تلك العقبة سيشق طريقه إلى المباراة النهائية، ومن يخسر سيلعب على المركزين الثالث والرابع.

تواريخ مباريات مختلف مراحل البطولة منذ البداية وحتى النهاية

المرحلة تاريخ المباريات دور المجموعات من 7 إلى 15 يونيو 2019 دور الستة عشر من 18 إلى 19 يونيو 2019 دور ربع النهائي من 22 إلى 23 يونيو 2019 دور نصف النهائي من 9 إلى 10 يوليو 2019 مباراة تحديد المركز الثالث 12 يوليو 2019 النهائي 13 يوليو 2019

ما هي المنتخبات التي تأهلت إلى أمم أفريقيا 2019؟

شهدت التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2019 والتي ستنتهي في مارس من العام المُقبل تأهل 13 منتخباً للمشاركة في البطولة حتى الآن.

المنتخب أخر مشاركة الظهور الأفضل الكاميرون 2017 البطل (1984, 1988, 2000, 2002, 2017) مدغشقر لم يسبق له المشاركة الظهور الأول له في التاريخ تونس 2017 البطل (2004) مصر 2017 البطل (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010) السنغال 2017 الوصيف (2002) المغرب 2017 الوصيف (2004) مالي 2017 المركز الثالث (2013) الجزائر 2017 المركز الرابع (2010) نيجيريا 2013 البطل (2013) غينيا 2015 ربع النهائي (2015) موريتانيا لم يسبق له المشاركة الظهور الأول له في التاريخ ساحل العاج 2017 البطل (2015) أوغندا 2017 الوصيف (1978)

كان المنتخب المغربي قد اعتذر عن استضافة نسخة 2015 من بطولة أمم أفريقيا، ليضطر الكاف لمعاقبته على هذا القرار بحرمانه من المشاركة في بطولتي 2017 و2019 قبل أن يتم رفع الحظر عن أسود الأطلس من قبل المحكمة الرياضية الدولية، مما يعني أنه مسموح لهم المشاركة في البطولة التي ستُقام في العام المُقبل. وبسبب انسحاب منتخب تشاد من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2017، سيكون محروماً من المشاركة في نسخة 2019.

من هُم الفائزون السابقون بكأس أمم أفريقيا؟

من المنتظر أن يسعى المنتخب المصري لاستعادة الريادة الأفريقية مجدداً عندما تستضيف مصر البطولة للمرة الخامسة في تاريخها وللمرة الأولى منذ 2006، في فرصة ذهبية لتعويض خسارة اللقب في الرمق الأخير أمام الكاميرون في نسخة 2017 بعد السقوط أمام الأسود بهدفين لهدف في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

يعد المنتخب المصري الأكثر تتويجاً بالمسابقة بواقع سبع مرات، ولكنه لم ينجح في التتويج بها منذ 2010 عندما تغلب على غانا في المبارة النهائي بهدف محمد ناجي جدو.

وفي ما يسبق النسخة الماضية، كانت بطولة 2015 من نصيب ساحل العاج، ومن قبله فاز النسور بلقب 2013 ومنتخب زامبيا بمسابقة 2011.

شارك أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز الحاليين من الأفارقة وهُم محمد صلاح، ماني، أوباميانج ومحرز في نسخة 2017، ونجح كلا منهما في تسجيل هدفين في البطولة التي كان هدافها هو المهاجم الكونغولي جونيور كابانانجا برصيد 3 أهداف وأفضل لاعب فيها هو المدافع الكاميروني باسونج.

لماذا تم سحب تنظيم البطولة من الكاميرون؟

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في نوفمبر الماضي سحب تنظيم بطولة أمم أفريقيا من الكاميرون بسبب عدم امتثالها للشروط المفترض توافرها من أجل استضافة أكبر المسابقات الدولية في القارة السمراء، ومن بينها على سبيل المثال عدم جاهزية البنية التحتية خاصةً وأن الموعد المحدد لانطلاق البطولة كان من المقرر له في يونيو المقبل، مما يعني أن القرار تم اتخاذه قبل بدايتها ببضعة أشهر من أجل إتاحة الفرصة لبلد أخرى,

جاء ذلك في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري والذي عُقد يوم الجمعة الموافق 30 نوفمبر من عام 2018 وبعد زيارات من التفتيش استمرت 18 شهراً لاحظ المسئولين عدم جاهزية الكاميرون لاحتضان البطولة بسبب وجود فجوة كبيرة بين المتطلبات وأرض الواقع وبعد الاستماع لما توصل إليه فريق الكاف لمراقبة الأمن تم إتخاذ القرار باستبعاد الكاميرون نهائياً، وكان أحمد أحمد رئيس الاتحاد قد أعلن أن القرار غير قابل للطعن ليغلق الباب في وجه حامل اللقب في نسخة 2017.

على الفور قدمت كلا من مصر وجنوب أفريقيا الملفات الخاصة بها من أجل استضافة البطولة وتفوق ملف الفراعنة على الأولاد بشكل كاسح، لتكون هذه هي المرة الخامسة التي سيلعب فيها المنتخب المصري في البطولة على أرضه ووسط جمهوره، في فرصة جديدة لمحمد صلاح من أجل كتابة التاريخ مع منتخب بلاده بعد أن قادهم إلى كأس العالم بعد غياب طويل.

من هو موعد إجراء القرعة؟

أكد أحمد مجاهد عضو الاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات سابقة لقناة أون سبورت أن قرعة كأس أمم أفريقيا سيتم إجرائها في الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل، على أن تقام في القاهرة بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمدينة نصر.

موعد إجراء قرعة أمم أفريقيا 2019:

الحدث الموعد المكان قرعة مجموعات أمم أفريقيا 2019 الأسبوع الأول من شهر أبريل القاهرة

ما هي الملاعب التي ستستضيف البطولة؟

بعد الفوز بتنظيم البطولة للمرة الخامسة في تاريخ الفراعنة، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن اختيار خمسة مدن لاستضافة فعاليات البطولة وهي القاهرة، الأسكندرية، الإسماعيلية ،السويس وبورسعيد، على أن يتم تقسيم مباريات المجموعات والأدوار الإقصائية في ما بينهم، وهو ما سيتحدد في وقت لاحق بعد إجراء القرعة في الفترة المقبلة.

تقرر اختيار ستة ملاعب من هذه المدن وهي استاد القاهرة، السلام، الأسكندرية، بورسعيد، الإسماعيلية والسويس وتم وضع الدفاع الجوي كحل احتياطي، وكذلك تم تحديد بعض الملاعب من أجل تتدرب عليها المنتخبات وهي بتروسبورت، جهاز الرياضة العسكري، والمقاولون العرب.

من المنتظر أن يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء رئاسة اللجنة العليا لبطولة أمم أفريقيا 2019، على أن يتولى هاني أبو ريدة منصب رئيس اللجنة التنفيذية للبطولة