وزير الرياضة واثق في صورة الجماهير.. والجنايني يؤكد على التنظيم المبهر

أيام قليلة تفصل مصر عن استضافة البطولة القارية تحت 23 عامًا بعدما استضافت قبل أشهر بطولة الكبار

أعرب أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة المصري، عن ثقته في ظهور الجمهور بصورة مشرفة خلال كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، موضحًا إثبات للعامل أن مصر قادرة على استضافة كافة البطولات الرياضية.

أرض الفراعنة تستضيف البطولة القارية في الفترة من التاسع وحتى 22 من نوفمبر الجاري، بعدما كانت قد استضافت قبل أشهر كأس أمم أفريقيا للكبار.

وقال صبحي، خلال اجتماع اللجنة الإعلامية: "هناك اشتراطات أمنية وتعليمات لدخول الجماهير لحضور البطولة سيتم الإعلان عنها في أقرب وقت ممكن، ونحن نراهن دائمًا على وعي الجماهير، هم ظهروا بشكل جيد في أمم أفريقيا 2019 للكبار، وأثق في ظهورهم بصورة أفضل في البطولة الأفريقية تحت 23 سنة ودعم المنتخب الأولمبي لتحقيق حلم الشعب المصري بالتأهل لأولمبياد طوكيو 2020".

وأضاف: "كل الوزارات بما فيها الخارجية والكهرباء والاتصالات والنقل والمواصلات والصحة والشباب والرياضة وبعدهم اللجنة المنظمة برئاسة عمرو الجنايني، يعملون على قدم وساق للخروج للتنظيم الأمثل للبطولة، بالإضافة إلى أن لدينا غرفة عمليات للطوارئ باستاد القاهرة من خلال لجنة الاتصال الحكومي لمواجهة أي أزمات، ونعلم أن البطولة لن يكون عليها إقبال وزخم جماهيري مثلما حدث في البطولة الأفريقية الأخيرة، وهدفنا وهدف الإعلام مناشدة الجماهير الحضور بأعداد وفيرة".

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واختتم: "تنظيم البطولة الأفريقية بالشكل الأمثل واجب وطني على الجميع، وستكون إمتداد لأمم أفريقيا 2019، وهدفنا اظهار صورة مصر بالشكل المشرف الذي يؤكد للعالم أن بلدنا قادرة على استضافة كافة الأحداث والبطولات الرياضية المختلفة".

من جانبه، طالب عمرو الجنايني؛ رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الإعلام بضرورة المساندة والمؤازرة، من أجل إنجاح البطولة بالصورة التي تليق بمصر.

وأكد الجنايني أن البطولة سوف تخرج على غرار كأس أمم أفريقيا للكبار، وأن اللجنة المنظمة تبذل جهودًا كبيرة من أجل إنجاح البطولة.

يذكر أن الحفل الافتتاح للبطولة يقام على استاد القاهرة الدولي، ويعقبه المباراة الأولى بين مصر ومالي في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، في التاسع من الشهر الجاري.