كأس أمم أفريقيا 2019 | المنتخبات المشاركة، موعد القرعة، الملاعب والنظام الجديد للمسابقة

من المُنتظر أن تُلعب بطولة أمم أفريقيا في الصيف المُقبل على أرض مصر للمرة الخامسة في تاريخ الفراعنة، بعد أن تم سحب التنظيم من الكاميرون لعدم الجاهزية

من المقرر أن تنطلق النسخة رقم 32 من مسابقة كأس أمم أفريقيا في الصيف المقبل بعد اكتمال نصاب الفرق المشاركة فيها، وذلك من خلال التصفيات التي استمرت لما يقرب من عامين، حيث انطلقت في مارس 2017 وانتهت في مارس 2019.

سيشارك في النسخة القادمة من البطولة الأكثر شعبية في القارة السمراء 24 فريقاً لأول مرة، وستستضيف مصر هذه النسخة وستسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تعويض إحباط خسارة البطولة في 2017 في الدقائق الأخيرة من المباراة النهائية أمام الكاميرون بعد السقوط بهدفين لهدف، سجل للفراعنة محمد النني قبل أن يقلب الأسود الطاولة بهدفي نكولو وأبو بكر في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

سيكون من الجيد للأندية الأوروبية عدم ترك أبرز لاعبيهم من الأفارقة لهم أثناء الموسم وتحديداً في شهر يناير كما جرت العادة في النسخ السابقة من كأس أمم أفريقيا، فالنسخة القادمة ستُلعب في الصيف للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، وهو ما سيحمي كبار القارة العجوز من صراع البحث عن بديل مؤقت للاعب الأفريقي الذي سيضطر لتأدية الواجب الوطني في أكثر فترات الموسم حرجاً.

وفي هذا التقرير، سيأخذكم جول لإلقاء نظرة على كل ما ترغبوا بمعرفته عن كاس أفريقيا 2019.

ما هي كأس الأمم الأفريقية؟

تُعد نسخة كأس أمم أفريقيا لعام 2019 هي بطولة دولية لكرة القدم للرجال وينظمها الاتحاد الأفريقي "الكاف"، وستنُقام البطولة المقبلة في دورتها الثانية والثلاثين في مصر، وذلك بعد سحب التنظيم من الكاميرون، وستُلعب للمرة الأولى في فصل الصيف وبشكل موسع بعد أن زاد عدد المشاركين من 16 إلى 24 منتخب.

متى ستلعب مباريات كأس أمم أفريقيا 2019؟

من المنتظر أن تقام مباريات كأس أمم أفريقيا لعام 2019 في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019، بعد أن أقر الاتحاد الأفريقي إقامة البطولة في فصل الصيف للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، مما يعني أن الأندية الأوروبية لن تتأثر مجدداً بغياب أهم لاعبيها من الأفارقة عنها في فترة حرجة من الموسم مثلما حدث في الأعوام السابقة.

ويُعد ذلك أخبار رائعة لمشجعي الدوري الإنجليزي الممتاز عامةً وجمهور ليفربول تحديداً، حيث يمتلك الريدز أفضل اللاعبين الأفارقة في القارة وهما محمد صلاح وماني، بالإضافة إلى وجود أوباميانج في آرسنال.

ما هو نظام كأس أمم أفريقيا 2019؟

في نهائيات أمم أفريقيا المقبلة، سيتم تقسيم 24 منتخباً المشاركة على عدد 6 مجموعات، يتأهل منها إلى دور الستة عشر متصدر كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل أربع منتخبات تحصل على المركز الثالث، وذلك بحسب عدد النقاط التي جمعتها أو فارق الأهداف في حال التساوي في عدد النقاط.

بعدها سيتأهل الفائزين إلى ربع النهائي، ومنه إلى نصف النهائي، من يجتاز تلك العقبة سيشق طريقه إلى المباراة النهائية، ومن يخسر سيلعب على المركزين الثالث والرابع.

مواعيد أدوار كأس أمم أفريقيا 2019:

المرحلة تاريخ المباريات دور المجموعات يونيو 2019 دور الستة عشر يوليو 2019 دور ربع النهائي يوليو 2019 دور نصف النهائي يوليو 2019 مباراة تحديد المركز الثالث يوليو 2019 النهائي 19 يوليو 2019

ما هي المنتخبات المتأهلة لكأس أمم أفريقيا 2019؟

شهدت التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2019 تأهل 24 منتخباً للنهائيات، منهم 5 منتخباتٍ عربية هي: "مصر، تونس، المغرب، الجزائر، موريتانيا".

المنتخبات المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2019:

المنتخب أخر مشاركة الظهور الأفضل الكاميرون 2017 البطل (1984, 1988, 2000, 2002, 2017) مدغشقر لم يسبق له المشاركة - تونس 2017 البطل (2004) مصر 2017 البطل (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010) السنغال 2017 الوصيف (2002) المغرب 2017 البطل (1976) مالي 2017 الوصيف (1972) الجزائر 2017 البطل (1990) نيجيريا 2013 البطل (1980, 1994, 2013) غينيا 2015 الوصيف (1976) موريتانيا لم يسبق له المشاركة - كوت ديفوار 2017 البطل (1992, 2015) أوغندا 2017 الوصيف (1978) زيمبابوي 2017 - كينيا 2004 - غانا 2017 البطل (1963, 1965, 1978, 1982) أنجولا 2013 ربع النهائي (2008, 2010) بوروندي لم يسبق له المشاركة - غينيا بيساو 2017 - ناميبيا 2008 - الكونغو الديموقراطية 2017 البطل (1968, 1974) بنين 2010 - تنزانيا 1980 - جنوب أفريقيا 2015 البطل (1996)

كان المنتخب المغربي قد اعتذر عن استضافة نسخة 2015 من بطولة أمم أفريقيا، ليضطر الكاف لمعاقبته على هذا القرار بحرمانه من المشاركة في بطولتي 2017 و2019 قبل أن يتم رفع الحظر عن أسود الأطلس من قبل المحكمة الرياضية الدولية، مما يعني أنه مسموح لهم المشاركة في البطولة التي ستُقام في العام المُقبل. وبسبب انسحاب منتخب تشاد من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2017، سيكون محروماً من المشاركة في نسخة 2019.

من هُم الفائزون السابقون بكأس أمم أفريقيا؟

من المنتظر أن يسعى المنتخب المصري لاستعادة الريادة الأفريقية مجدداً عندما تستضيف مصر البطولة للمرة الخامسة في تاريخها وللمرة الأولى منذ 2006، في فرصة ذهبية لتعويض خسارة اللقب في الرمق الأخير أمام الكاميرون في نسخة 2017 بعد السقوط أمام الأسود بهدفين لهدف في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

يعد المنتخب المصري الأكثر تتويجاً بالمسابقة بواقع سبع مرات، ولكنه لم ينجح في التتويج بها منذ 2010 عندما تغلب على غانا في المبارة النهائية بهدف محمد ناجي جدو.

وفي ما يسبق النسخة الماضية، كانت بطولة 2015 من نصيب ساحل العاج، ومن قبله فاز النسور بلقب 2013 ومنتخب زامبيا بمسابقة 2011.

شارك أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز الحاليين من الأفارقة وهُم محمد صلاح، ماني، أوباميانج ومحرز في نسخة 2017، ونجح كلٌ منهم في تسجيل هدفين في البطولة التي كان هدافها هو المهاجم الكونغولي جونيور كابانانجا برصيد 3 أهداف وأفضل لاعب فيها هو المدافع الكاميروني باسونج.

لماذا حُرمت الكاميرون من تنظيم كأس أفريقيا 2019؟

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في نوفمبر الماضي سحب تنظيم بطولة أمم أفريقيا من الكاميرون بسبب عدم امتثالها للشروط المفترض توافرها من أجل استضافة أكبر المسابقات الدولية في القارة السمراء، ومن بينها على سبيل المثال عدم جاهزية البنية التحتية خاصةً وأن الموعد المحدد لانطلاق البطولة كان من المقرر له في يونيو المقبل، مما يعني أن القرار تم اتخاذه قبل بدايتها ببضعة أشهر من أجل إتاحة الفرصة لبلد أخرى,

جاء ذلك في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري والذي عُقد يوم الجمعة الموافق 30 نوفمبر من عام 2018 وبعد زيارات من التفتيش استمرت 18 شهراً لاحظ المسئولين عدم جاهزية الكاميرون لاحتضان البطولة بسبب وجود فجوة كبيرة بين المتطلبات وأرض الواقع وبعد الاستماع لما توصل إليه فريق الكاف لمراقبة الأمن تم إتخاذ القرار باستبعاد الكاميرون نهائياً، وكان أحمد أحمد رئيس الاتحاد قد أعلن أن القرار غير قابل للطعن ليغلق الباب في وجه حامل اللقب في نسخة 2017.

على الفور قدمت كلاً من مصر وجنوب أفريقيا الملفات الخاصة بها من أجل استضافة البطولة وتفوق ملف الفراعنة على الأولاد بشكل كاسح، لتكون هذه هي المرة الخامسة التي سيلعب فيها المنتخب المصري في البطولة على أرضه ووسط جمهوره، في فرصة جديدة لمحمد صلاح من أجل كتابة التاريخ مع منتخب بلاده بعد أن قادهم إلى كأس العالم بعد غياب طويل.

ما هو موعد قرعة كأس أمم أفريقيا 2019؟

أكد أحمد مجاهد عضو الاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات سابقة لقناة أون سبورت أن قرعة كأس أمم أفريقيا سيتم إجرائها في الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل، وبعدها أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن موعد القرعة هو الجمعة 12 أبريل 2019، وستقام في سفح الهرم.

موعد إجراء قرعة كأس أمم أفريقيا 2019:

الحدث الموعد المكان قرعة مجموعات أمم أفريقيا 2019 12 أبريل 2019 القاهرة

ما هي الملاعب المستضيفة لكأس أمم أفريقيا 2019؟

بعد الفوز بتنظيم البطولة للمرة الخامسة في تاريخ الفراعنة، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن اختيار خمسة مدن لاستضافة فعاليات البطولة وهي القاهرة، الأسكندرية، الإسماعيلية ،السويس وبورسعيد، على أن يتم تقسيم مباريات المجموعات والأدوار الإقصائية في ما بينهم، وهو ما سيتحدد في وقت لاحق بعد إجراء القرعة في الفترة المقبلة.

تقرر اختيار ستة ملاعب من هذه المدن وهي استاد القاهرة، السلام، الأسكندرية، بورسعيد، الإسماعيلية والسويس وتم وضع الدفاع الجوي كحل احتياطي، وكذلك تم تحديد بعض الملاعب من أجل تتدرب عليها المنتخبات وهي بتروسبورت، جهاز الرياضة العسكري، والمقاولون العرب.

من المنتظر أن يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء رئاسة اللجنة العليا لبطولة أمم أفريقيا 2019، على أن يتولى هاني أبو ريدة منصب رئيس اللجنة التنفيذية للبطولة.