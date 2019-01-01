رينار يُلمح لاستبعاد زياش من مواجهة جنوب أفريقيا

مدرب المغرب يتحدث قبل مواجهة جنوب أفريقيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رجح هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب المغرب إبعاد حكيم زياش عن مباراة جنوب أفريقيا في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا المقامة حاليًا في مصر.

ونجح منتخب أسود الأطلس في التأهل لدور الـ16 من البطولة بانتصاره على ناميبيا وكوت ديفوار، فيما يمتلك منتخب الأولاد 3 نقاط ومثلهم للأفيال ولا شيء لناميبيا.

وأكد المدرب الفرنسي على أهمية الفوز تحسبًا لأي مفاجآت غير سارة في المجموعة، وإن كان في نفس الوقت شدد على أنه سيُريح بعض لاعبيه خلال المباراة استعدادًا للقاء ثمن النهائي.

مضيفًا "نحتاج للتركيز أمام جنوب أفريقيا، لا نريد خسارة التأهل كمتصدر للمجموعة. المباراة ستكون صعبة لأن المنافس يريد الفوز لإحياء آماله في التأهل".

"سيكون هناك الكثير من التغييرات في صفوف الفريق، لا أعلم إن كان زياش سيلعب أم لا، لكن من الممكن ألا يلعب".

أتم رينار تصريحاته مشيدًا بمنتخبات الجزائر ومدغشقر وزيمبابوي التي قدمت كرة قدم جيدة على حد وصفه، وكذلك بمنتخب نيجيريا الفائز في مباراتين في دور المجموعات.