كأس ألمانيا | القرعة تُجنب بايرن ميونيخ الكبار في ربع النهائي
إسلام أحمد فيسبوك تويتر
أقيمت قرعة دور ربع النهائي من كأس ألمانيا، لموسم 2018-19، والتي أسفرت عن مواجهة سهلة لبايرن ميونيخ.
وكان إينتراخت فرانكفورت، حامل لقب المسابقة قد ودع بشكل مبكر المسابقة، كما خرج بوروسيا دورتموند من ثمن النهائي بالخسارة من فيردر بريمن.
وسيلتقي بايرن ميونيخ مع هادينهايم الذي يلعب في الدرجة الثانية، علمًا بأنه أقصى باير ليفركوزن في الدور السابق.
الصورة تصف نفسها 👇👇 pic.twitter.com/DKNlGtpslf— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 10, 2019
بينما سيلتقي شالكة مع فيردر بريمن في قمة لقاءات الدور ربع النهائي، وأوجسبورج ضد ريد بول لايبزيج.
فيما سيكون اللقاء الأخير الذي يجمع بين فريقين من الدرجة الثانية، وهم بادربورن أمام هامبورج.
Euer Favorit? 🏆 #Auslosung #DFBPokal #Viertelfinale pic.twitter.com/zmD8wvWPVJ— DFB-Pokal (@DFB_Pokal) February 10, 2019
وستقام مباريات المربع الذهبي في الثاني والثالث من أبريل المقبل، على أراضي الفرق المذكورة أولاً.
وسيكون النهائي على الملعب الأوليمبي في برلين بالخامس والعشرين من مايو المقبل.
ويتصدر الألماني ميشيل لاجوسا ترتيب هدافي النسخة الحالية برصيد 4 أهداف.