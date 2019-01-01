كأس أفريقيا وكوبا أمريكا يهددان دور الـ16 بدوري أبطال آسيا

لجنة المسابقات الآسيوية في انتظار رد أعضائها

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

طالبت عدد من الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا تأجيل انطلاق دور الـ16 بالبطولة، والمقرر له أن يبدأ في شهر يونيو المقبل.

دور المجموعات من البطولة الآسيوية انطلق أمس الإثنين، بمشاركة 32 فريقًا، ومن المقرر أن ينتهي في أواخر مايو المقبل.

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وكشف مصدر بلجنة المسابقات التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في تصريحاته لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن اللجنة بالفعل تلقت طلبات بتأجيل دور الـ16، بسبب تزامنه مع بطولتي كأس أمم أفريقيا مصر 2019 وكوبا أمريكا 2019، مما سيفقد بعض الأندية عدد من لاعبيها المحترفين لمشاركتهم مع منتخبات بلادهم.

وأوضح المصدر للوكالة أن تم إرسال خطابات رسمية إلى أعضاء اللجنة من أجل إبداء رأيهم في التأجيل لتكون الانطلاقة في أغسطس بدلًا من يونيو، تمهيدًا لإصدار قرار بالتصويت.

المصدر قال: "ننتظر رأي أعضاء لجنة المسابقات بموعد أقصاه 11 من مارس الجاري، وفي حال الموافقة على التأجيل سيكون أمامنا مشكلة وحيدة ألا وهي موعد فتح القيد، لكن وفقًا للمقترحات التي ستصل للجنة سنحافظ على حقوق الأندية في القيد دون ضرر أي منهم".