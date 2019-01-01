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كأس آسيا 2019 - مستوى مدافع إيران يجذب أنظار نيوكاسل

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مدافع المنتخب الإيراني قد ينتقل للدوري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

لفت المستوى الذي يقدمه ميلاد محمدي في كأس الأمم الآسيوية مع إيران، أنظار العديد من الأندية الأوروبية لضمه هذا الشهر.

ظهير إيران يعتبر واحداً من أبرز اللاعبين في مركزه بالبطولة، وأحد العناصر الأساسية لبلوغه دور الثمانية.

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صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أكدت اهتمام نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بالحصول على خدماته بالميركاتو الشتوي.

ويأتي ذلك بناء على رغبة رافائيل بينيتيز المدير الفني للماكبايز، الذي يبحث عن حل طاريء لسد العجز بدفاع فريقه.

ويعاني نيوكاسل في الوقت الحالي من صدمة قوية بإصابة لاعبه بول دوميت، مما أجبر النادي على اللجوء لسوق الانتقالات.

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ويعتبر صاحب الـ25 عاماً الذي يلعب لنادي أخمات جروزني الروسي، خياراً مثالياً لبينيتيز نظراً لانخفاض سعره.

ويستعد ميلاد محمدي لمواجهة هامة مع إيران يوم الخميس القادم أمام الصين، في الدور ربع النهائي من كأس آسيا.

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