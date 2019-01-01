كأس آسيا 2019 | مدرب الأردن: لا نستحق التأهل وافتقدنا للحذر والهداف

إطاحة فيتنام بالنشامى كانت مفاجأة للبعض، لكن وفقًا لما قدمه الفيتناميون فقد استحقوا التأهل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى فيتال بوركلمانز؛ المدير الفني لمنتخب الأردن، أن وداع النشامى لكأس آسيا الإمارات 2019 مستحق، مشيدًا بمنافسه فيتنام.

النشامى ودعوا البطولة القارية بالهزيمة في ركلات الترجيح بنتيجة 4-2، لتكون فيتنام أولى المتأهلين إلى دور الـ8.

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وقال فيتال، في تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس" عقب اللقاء: "قدمنا شوطًا أول جيدًا، وأتيحت لنا عديد الفرص، كان بإمكاننا إنهائه على الأقل متقدمين بثنائية نظيفة، لكن في الشوط الثاني انقلبت الأوضاع.

"طالبت اللاعبين في الشوط الثاني بالحذر ومحاولة إضافة الهدف الثاني مبكرًا، لكنهم كانوا متوترين للغاية وعانينا طوال الشوط من القلق، ولا أعلم ما السبب".

وأضاف: "افتقدنا الحذر والمهاجم الهداف، الذي يتمكن من إنهاء أنصاف الفرص في الشباك، وعاندنا الحظ في كثير من الكرات".

قاتلتم حتى اللحظات الأخيرة.. لم تكن النتيجة التي نتمناها، لكننا جميعًا فخورون بكم! 🙏



حيّوا النشامى ❤️👏#آسيا_مع_جول #كأس_آسيا2019 pic.twitter.com/Vo0RaKaf8t — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٠ يناير ٢٠١٩

مدرب الأردن تابع: "فيتنام قامت بعمل رائع في البطولة، ونحن خسرنا اللقاء في بعض لحظاته، لم نكن نستحق التأهل وفيتنام استحقت عن جدارة، لأنها لعبت بأسلوب رائع، ونحن لم نكن في أفضل أيامنا".

ويعد تأهل فيتنام مفاجأة، حيث لم تحقق الفوز في دور المجموعات سوى في لقاء، لتصعد كأفضل ثالث، في الوقت الذي تأهل به النشامى متصدرًا مجموعته برصيد سبع نقاط.

الكثيرون توقعوا للأردن الوصول بعيدًا في البطولة بعدما استهلت مشوارها بفوز مفاجئ أمام إستراليا؛ بطل النسخة الأخيرة من الكأس، لكن ركلات الترجيح أطاحت بها.