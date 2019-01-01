كأس آسيا 2019 | لاعب فيتنام: نكتب التاريخ حاليًا ونريد المواصلة أمام اليابان

الفيتناميون مفاجأة البطولة القارية في ثاني مشاركاتهم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب لونج زوان ترونج؛ لاعب وسط منتخب فيتنام، عن سعادته بالسعادة بما يقدمه منتخب بلاده في بطولة كأس آسيا الإمارات 2019، مؤكدًا أن هدف فريقه مواصلة كتابة التاريخ أمام اليابان.

الفيتناميون على موعد غدًا الخميس، مع مواجهة الساموراي، على استاد آل مكتوم، ضمن ربع نهائي البطولة القارية.

ما يحققه رفاق زوان حاليًا إنجازًا كبيرًا، خاصة أنها المشاركة الثانية لهم في البطولة القارية منذ عام 2007، الذي وصلوا به إلى ربع النهائي.

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زوان ترونج قال، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي: "نعيش حاليًا حالة من السعادة الكبيرة، لأننا نكتب سطورًا من تاريخ الكرة الفيتنامية، وقدمنا مباراة أكثر من رائعة أمام الأردن، أتمنى أن نستطيع المحافظة على هذا الأداء في مبارياتنا المقبلة بالبطولة، وأن نواصل كتابة التاريخ".

كما كانت ركلات الترجيح هي سر مشاركة المنتخب الفيتنامي في كأس آسيا تحت 23 عامًا بالصين، كانت كذلك هي مفتاح التأهل لربع نهائي البطولة الحالية، والمفارقة أن من المجموعة الحالية هناك من ساهم في بطولة تحت 23 عامًا.

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حول تخصص الفيتناميين في ركلات الترجيح، علق لاعب الوسط: "لا يمكن أن نقول أي شيء عن ركلات الترجيح، لأنه لا أحد يعرف قبل المباراة ما يمكن أن يحدث، كل ما في الأمر أننا كنا أكثر حظًا من الأردن".

عن رؤيته لمستقبل منتخب بلاده في البطولة، اختتم: "لا أعرف متى ستنتهي الحكاية، لكننا نريد أن نصل إلى أبعد نقطة من الممكن الوصول لها بكأس آسيا".

فيتنام صعدت من دور المجموعات بصعوبة كأفضل ثالث، بعدما حققت فوز وحيد خلال ثلاث مواجهات، لكنها نجحت في تخطي دور الـ16 أمام الأردن.

وكان أداء الفيتناميين أمام النشامى بمثابة المفاجأة للجميع، حيث توقع الكثيرون قبل المباراة ضمان الأردن التأهل للدور المقبل، إلا أن رفاق زوان تمكنوا من حسم التأهل لصالحهم بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.