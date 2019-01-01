كأس آسيا 2019 | لاعب الإمارات: لا يهمنا ما يدور عبر المواقع ولا بديل عن الوصول للنهائي

الأبيض في مواجهة مصيرية أمام قطر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد علي السالمين؛ لاعب منتخب الإمارات، أنه رفقة زملائه بالفريق عزموا التأهل لنهائي كأس آسيا 2019، من أجل إسعاد الجماهير التي تؤازر الأبيض منذ بداية البطولة.

الأبيض يختتم تدريباته اليوم الإثنين، لملاقاة قطر غدًا، على استاد محمد بن زايد، بنصف نهائي البطولة القارية.

كأس آسيا 2019 | زاكيروني: واثق من تخطي قطر و لا أقرأ الانتقادات

وقال السالمين، خلال المؤتمر الصحفي للقاء: "الجميع يركز حاليًا على نصف النهائي، لا بديل عن الوصول للنهائي، هذا هو هدفنا منذ البداية، سنقدم أداء طيبًا بالمباراة، ولا يهمنا من يدور عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول اللقاء وحول أدائنا".

وأضاف: "الجمهور يساندنا منذ بداية البطولة، وأتوقع أنهم سيكونون بأعداد مضاعفة في نصف النهائي، هم لا يحتاجون لرسالة لحثهم على الحضور".

كأس آسيا 2019 | محمد أحمد يغادر معسكر الإمارات للخضوع لجراحة

يذكر أن الإمارات تأهلت لنصف النهائي بإقصاء المنتخب الإسترالي؛ بطل النسخة الماضية، بالفوز أمامه بهدف نظيف.

بينما جاء صعود الأدعم على حساب كوريا الجنوبية، بعدما تغلب عليه بهدف وحيد.