كأس آسيا 2019 | قصي الفواز يثني على الروح القتالية للاعبي السعودية

الأخضر السعودي تأهل لدور الـ16 بستة أهداف في مباراتين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أثنى قصي الفواز؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على الروح العالية التي ظهر بها لاعبو الأخضر خلال مواجهة لبنان بالأمس، مؤكدًا أن دعم الجماهير تسبب في ارتفاع الروح المعنوية للاعبين.

وكان الأخضر قد حسم تأهله بالأمس إلى دور الـ16 بكأس آسيا الإمارات 2019 بعدما تغلب على لبنان بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

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الفواز قال، في تصريحاته للموقع الرسمي للاتحاد عقب اللقاء: "المنتخب ظهر منظم فنيًا وبدى الاستعداد الذهني على اللاعبين طوال المباراة، لذلك حققنا الثلاث نقاط باقتدار وكفاءة عالية بعد تكامل كافة الجهود، حيث كان الجميع على مستوى المسؤولية ومستشعرين أهمية اللقاء حتى بسطوا سيطرتهم على المواجهة منذ البداية حتى النهاية".

وأضاف: "الآن مباراة وانتهت، مجرد فوز وثلاث نقاط، وعلينا أن نبدأ التحضير للمواجهة المقبلة، لمواصلة المشوار بنجاح".

رئيس الاتحاد السعودي اختتم: "عليّ أن أتوجه بالشكر للجماهير التي تساند المنتخب دائمًا، فهم سبب ارتفاع الروح المعنوية للاعبين".

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يذكر أن السعودية حقق الفوز كذلك في لقائها الأول أمام كوريا الشمالية برباعية نظيفة، لتحقق العلامة الكاملة في أول مباراتين لها بالبطولة.

ويُنتظر أن يلاقي الأخضر منتخب قطر في 17 من الشهر الجاري، على استاد مدينة زايد الرياضية، ضمن الجولة الأخيرة بدور المجموعات.