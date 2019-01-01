كأس آسيا 2019 | فيديو - يونس محمود: كنت واثقًا من فوز العراق بثلاثية

أسود الرافدين اقتنصوا أولى ثلاث نقاط لهم في البطولة القارية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

ظهرت علامات الثقة على يونس محمود؛ نجم الكرة العراقية السابق، عقب فوز منتخب بلاده بثلاثية مقابل هدفين أمام فيتنام.

أسود الرافدين عادوا في الدقائق الأخيرة من اللقاء بعدما خرجوا من الشوط الأول متأخرين بثنائية مقابل هدف وحيد. (طالع تقرير المباراة)

ونشرت قناة "الكأس" القطرية فيديو ليونس محمود متحدثًا للإعلامي خالد الجاسم: "ثلاثة، قلت لك ثلاثة"، في إشارة إلى توقعه لنتيجة المباراة من البداية.

السفاح كان قد قاد العراق من قبل للتتويج بطلة للمرة الأولى في تاريخها والأخيرة عام 2007، بالفوز أمام السعودية بهدف وحيد، أحرزه في الدقيقة 72.

يذكر أن العراق تقع في المجموعة الرابعة بالبطولة، والفوز منحها المركز الثاني خلف إيران، التي تفوق بفارق الأهداف، بعدما فازت أمام اليمن بخماسية نظيفة.