كأس آسيا 2019 | فيديو - فرحة عارمة من جمهور قيرغيزستان بالفوز التاريخي أمام الفلبين

قيرغيزستان حافظت على آمالها في التأهل بفوز اليوم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

سيطرت أجواء من الفرحة العارمة على جماهير منتخب قيرغيزستان بعد الفوز التاريخي أمام منتخب الفلبين، بكأس آسيا الإمارات 2019.

وقاد "هاتريك" فيتالي لوكس، قيرغيزستان بالفوز أمام الفلبين بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثالثة بدور المجموعات. (طالع تقرير المباراة)

هذا الفوز هو الأول لرفاق لوكس في البطولة الآسيوية، حيث تلقوا الهزيمة قبلها أمام الصين وكوريا الجنوبية.

فرحة جماهير قيرغزستان بأول انتصار لمنتخبهم في مشاركته الأولى في #كأس_آسيا 🇰🇬👏 pic.twitter.com/ibgGJvpSAA — #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ١٦ يناير ٢٠١٩

وتشارك قيرغيزستان في كأس آسيا كذلك للمرة الأولى في تاريخها، وبفوز اليوم حافظت على آمالها في التأهل، حيث احتلت المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط.

قيرغيزستان تنتظر نتائج المباريات المتبقية من دور المجموعات، لمعرفة مصيرها من التأهل لدور الـ16، حيث من الوارد تأهلها كأفضل ثالث.