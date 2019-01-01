كأس آسيا 2019 - فارس جمعة يؤكد جاهزيته لمواجهة الإمارات وقطر

اللاعب تعرض للإصابة خلال مواجهة الإمارات مع أستراليا بدور الثمانية

طمأن فارس جمعة لاعب المنتخب الإماراتي، جماهير بلاده على سلامته، قبل مواجهة قطر في نصف نهائي كأس الأمم الآسيوية.

الإمارات عبرت دور الثمانية بنجاح أمس الجمعة، بعد التغلب على أستراليا بهدف دون رد سجله علي مبخوت.

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وقال اللاعب في تصريحات صحفية:"أهنيء الجميع على الفوز سواء القيادات والجماهير التي ساندتنا حتى النهاية".

وأما عن إصابته وجاهزيته للعب أمام قطر:"أنا بخير ولا يوجد أي شيء خطير يدعو للقلق".

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وأضاف:"الفريق كله لم يقصر ضد أستراليا وقاتلنا حتى النهاية، وهذا شيء طبيعي من أجل العلم الإماراتي".

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وتأتي تصريحات جمعة، بعد ما أكده حسن سهيل المشرف على المنتخب الإماراتي، بأن اللاعب وزميله محمد أحمد سيلعبان ضد قطر.

وتستعد الإمارات لخوض مباراتها القادمة ضد قطر يوم الثلاثاء القادم في نصف نهائي كأس آسيا على ملعب محمد بن زايد بالجزيرة.