النتائج المباشرة
كأس آسيا

كأس آسيا 2019| عك كروي وترحمات على عموري - أبرز ردود أفعال مواجهة الإمارات والبحرين

التعليقات()
التعادل يحسم مواجهة افتتاح كأس آسيا 2019

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

لم تنل المباراة الافتتاحية لكأس آسيا 2019، التي جمعت بين منتخبي الإمارات والبحرين، استحسان الجماهير، التي أكدت أنها لو مباراة ودية لكان الأداء أفضل مما قدمه المنتخبان.

البحرين تمكنت من التقدم أولًا في الدقيقة 77 بأقدام محمد سعد الرحيمي، على الرغم من استبسال خالد عيسى؛ حارس مرمى الأبيض في أكثر من كرة خطيرة للبحرين، ونجحت الإمارات في تعديل النتيجة في الدقيقة 89 من ضربة جزاء  سددها أحمد خليل.

الجمهور صب غضبه على أداء المنتخب الإماراتي، بينما جاءت الإشادات من نصيب البحرين، الذي وصفها البعض بالمفاجأة.

اختيارات المحررين

ونستعرض في السطور التالية بعض ردود أفعال الجماهير خلال أحداث المباراة:

عك كروي !
ضيعت 45 دقيقه من وقتي
عشان اشوف ابداعات زاكروني 🤮#الامارات_البحرين

— رعب Graffa23 #المعزب✌🏾🇦🇪🇸🇦 (@r3b_graffa23) ٥ يناير ٢٠١٩ هناك من ترجم على غياب عمر عبد الرحمن "عموري"؛ نجم الإمارات، عن اللقاء، والذي يغيب إثر إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة مع فريقه الهلال السعودي بأكتوبر الماضي: أما البحرين فنالت الإشادات:

 

الموضوع التالي:
نجم ليفربول السابق لجماهير تشيلسي: فابريجاس سيظل أسطورة آرسنال
الموضوع التالي:
كوينتيرو يؤكد تفاوض وكيله مع مانشستر سيتي
الموضوع التالي:
إصابة كوسيلني قبل انطلاق مباراة بلاكبول
الموضوع التالي:
وانياما يقترب من الرحيل عن توتنهام
الموضوع التالي:
نجم بورنموث الجديد لن يلعب حتى فبراير
إغلاق