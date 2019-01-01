كأس آسيا 2019 | عبد الله عطيف: اللعب الجماعي أتى بثماره وأول المجموعة هدفنا

ستة أهداف في مباراتين فلا داعي لمهاجم صريح

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد عبد الله عطيف؛ لاعب المنتخب السعودي، أنه رغم ضمان التأهل إلا أن فريقه سيدخل مواجهة قطر المقبلة ولا بديل عن الفوز بحثًا عن الصعود كأول المجموعة.

الأخضر حسم اليوم السبت، تأهله رسميًا إلى دور الـ16 بالبطولة القارية بالفوز أمام لبنان بثنائية نظيفة، قبل خوض الجولة الأخيرة بدور المجموعات.

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عطيف قال، خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس": "الحمد لله على التأهل والقادم أفضل، اللعب الجماعي وتكتيك المدرب أتى بثماره ونجحنا في تسجيل ستة أهداف رغم عدم اللعب بمهاجم صريح".

وأضاف: "سندخل مواجهة قطر المقبلة ونحن متأهلون رسميًا، لكن نحن نسعى للتأهل كأول مجموعتنا، وأن نقدم ما يسعد جماهيرنا".

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يذكر أن السعودية كانت قد حققت الفوز في لقائها الأول بالبطولة أمام كوريا الشمالية برباعية نظيفة، لتحصد ست نقاط من مباراتين.