كأس آسيا 2019 | سعد الشيب ينفرد برقم قياسي لم يسبقه له أحد

لاعبو قطر يحققون أرقامًا قياسية في مشوارهم بالبطولة القارية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قاد سعد الشيب؛ حارس منتخب قطر، بلاده للتأهل لنهائي كأس آسيا الإمارات 2019، في إنجاز يتحقق للمرة الأولى في تاريخ الأدعم.

العنابي تغلب على منتخب الإمارات، صاحب الأرض والجمهور، برباعية نظيفة، على استاد محمد بن زايد، في نصف نهائي البطولة القارية.

ويحقق لاعبو قطر أرقامًا قياسية خلال البطولة، وكان للشيب نصيبًا منها، حيث أصبح أول حارس في تاريخ البطولة الآسيوية ينجح في الحفاظ على نظافة شباكه خلال ست مباريات متتالية.

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ست مباريات خاضها الحارس مع العنابي أمام لبنان وكوريا الشمالية والسعودية والعراق وكوريا الجنوبية والإمارات، لم يتمكن أي من لاعبي هذه المنتخبات من هز شباكه.

حارس المنتخب القطري سعد الشيب يحقق رقما قياسياً جديداً ويصبح أول حارس في تاريخ #كأس_آسيا يحافظ على شباكه في 6 مباريات متتالية . pic.twitter.com/5Hb4JYBg4Z — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) ٢٩ يناير ٢٠١٩

ومن المنتظر أن يلاقي الأدعم في النهائي من اليابان، الذي تغلب على إيران في نصف النهائي، والمقرر إقامته في الأول من فبراير المقبل.