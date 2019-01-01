كأس آسيا 2019 | رامي حمادة: سنكون فدائيين أمام إستراليا لصنع إنجاز لفلسطين

حارس الفدائي يتعهد بتحقيق إنجاز تاريخي لفلسطين أمام بطل النسخة الماضية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد رامي حمادة؛ حارس مرمى فلسطين، أن فريقه حصل على دفعة معنوية كبيرة بعد استهلال المشوار الآسيوي بالتعادل أمام سوريا، مشددًا على عزمه رفقة زملائه لصنع إنجاز تاريخي لمنتخب بلاده أمام إستراليا.

الفدائي كان قد تعادل أمام نسور قاسيون بالجولة الأولى من دور المجموعات في كأس آسيا الإمارات 2019، سلبيًا دون أهداف، بينما تلقت إستراليا، بطلة النسخة الماضية، هزيمة مفاجئة أمام الأردن بهدف نظيف.

كأس آسيا 2019 | 11 رقمًا يلخصون الجولة الأولى وعربي صاحب لقب الأفضل

وقال حمادة، في فيديو نشره حساب "بي إن سبورتس"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ستكون مواجهة صعبة ضد منتخب جريح بعد هزيمته أمام الأردن، لكن النقطة التاريخية التي خرجنا بها أمام سوريا أعطتنا دافع قوي، سينعكس على أدائنا أمام إستراليا".

وأضاف: "سنقاتل في الملعب، وسيكون لدينا الروح الفدائية كما اعتاد علينا الجماهير، ونطلب مساندة الجماهير، لتكون بداية لإنجاز جديد لفلسطين".

الحارس الفلسطيني اختتم: "رغم صعوبة المباراة والخصم إلا أننا فدائيين وإرادتنا قوية لصنع إنجاز لمنتخب فلسطين".

رامي حمادة، حارس مرمى منتخب فلسطين، ورسالة خاصة وحصرية قبل مواجهة أستراليا!#beINAFC pic.twitter.com/5AMojWXJQ7 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ٩ يناير ٢٠١٩

ومن المقرر أن تلتقي فلسطين مع إستراليا غدًا الجمعة، على استاد مكتوم بن راشد، في الجولة الثانية بدور المجموعات للبطولة القارية.

وتتذيل إستراليا جدول ترتيب المجموعة الثانية دون نقاط، بينما تتقاسم فلسطين وسوريا الوصافة برصيد نقطة واحدة، وتتصدر الأردن المجموعة برصيد ثلاث نقاط.