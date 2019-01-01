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كأس آسيا 2019 | حسين المقهوي: مواجهة لبنان من أقوى وأخطر المواجهات

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أكد حسين المقهوي؛ لاعب منتخب السعودية، أن منتخب بلده لم يحقق تأهلًا سهلًا كما يتوقع البعض أمام لبنان، مشددًا على أن المباراة كانت صعبة للغاية.

الأخضر حسم اليوم السبت، تأهله رسميًا إلى دور الـ16 بالبطولة القارية بالفوز أمام لبنان بثنائية نظيفة، قبل خوض الجولة الأخيرة بدور المجموعات.

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وقال المقهوي، عقب اللقاء: "الحمد لله، مبروك للجمهور التأهل، خضنا مباراة قوية ومن أخطر المباريات وأصعبها أكثر من كوريا الشمالية".

وأضاف: "تمكنا من تنفيذ تكتيك المدرب وضفنا عليه كلاعبين وسط ومدافعين، وحصدنا الثلاث نقاط في الأخير".

يذكر أن السعودية كانت قد حققت الفوز في لقائها الأول بالبطولة أمام كوريا الشمالية برباعية نظيفة، لتحصد ست نقاط من مباراتين.

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