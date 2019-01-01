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كأس آسيا 2019 | تيفو جمهور الإمارات - رسالة للاعبين قبل مواجهة قطر

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الأبيض يبحث عن تأهل غائب من 53 عامًا

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

طالب جمهور المنتخب الإماراتي لاعبي الأبيض بضرورة التأهل لنهائي كأس آسيا 2019 بالتغلب على المنتخب القطري.

ويلتقي الأبيض حاليًا مع الأدعم على استاد محمد بن زايد، في نصف نهائي البطولة القارية، لحسم الطرف الآخر لنهائي الكأس.

اليابان تأهلت بالأمس إلى النهائي بالتغلب على منتخب إيران بثلاثية نظيفة، لينتظر الفائز من لقاء الإمارات وقطر.

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وحرص جمهور الأبيض على تحميس الجماهير قبل اللقاء ومطالبتهم بالصعود للنهائي من خلال التيفو الخاص بهم، حيث كتبوا: "النهائي".

يذكر أن المنتخب الإماراتي لم يصل لنهائي البطولة القارية منذ 53، حيث كانت آخر مرة صعدوا بها بنسخة عام 1966.

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