كأس آسيا 2019 | بسام الراوي: الفضل لعفيف والهيدروس في الهدفين أمام لبنان

قطر هزمت لبنان بثنائية الراوي والمعز علي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

توجه بسام الراوي؛ لاعب منتخب قطر، بالشكر للثنائي أكرم عفيف وحسن الهيدروس بعد تمكنه من التسجيل في مرمى المنتخب اللبناني، مهنئًا الجماهير القطرية على الخروج بالثلاث نقاط.

وافتتح اللاعب اليوم الأربعاء، التسجيل للعناني في مرمى لبنان، باللقاء الذي انتهى بفوز قطر بثنائية نظيفة، بالجولة الأولى من دور المجموعات في كأس آسيا الإمارات 2019.

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الراوي قال، خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس": "دائمًا ما تكون المباراة الأولى صعبة، لكننا دخلنا بتركيز عالي وأهدرنا العديد من الفرص في شوط اللقاء الأول، وفي الشوط الثاني تمكننا من خلق مزيد من الفرص، وتسجيل هدفين في النهاية".

واختتم: "أشكر أكرم عفيف، الذي أعطاني الكرة لأحرز هدف والهيدروس كذلك، لأنهما منحاني الثقة، ومبروك للجمهور القطري".

يذكر أن الفوز منح العنابي وصافة المجموعة الخامسة، خلف السعودية صاحبة الصدارة، بفارق الأهداف بعد فوزها على كوريا الشمالية برباعية نظيفة، بينما تحل لبنان في المركز الثالث دون نقاط.