كأس آسيا 2019| بروفايل منتخب عُمان - سامبا الخليج يسعوا للتخلص من عقدة المجموعات

نستعرض معكم كل شيء عن منتخب عُمان قبل كأس الآمم الآسيوية 2019

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تنطلق يوم 5 يناير المقبل بطولة كأس الآمم الآسيوية التي سوف تستضيفها الإمارات حتى الأول من فبراير بمشاركة 24 منتخبًا في المرة الأولى في تاريخ البطولة الأهم في آسيا.

ونرصد لكم في التقرير التالي، كل ما يتعلق بالمنتخب العماني، قبل خوضه لمنافسات كأس آسيا المقبلة المقرر لها أن تقام في الإمارات العربية المتحدة.

وتأهل المنتخب العماني إلى بطولة آسيا بعد تصدره للمجموعة الرابعة في التصفيات، برصيد 15 نقطة من 6 مباريات حيث فاز في 5 وتلقى هزيمة واحدة فقط. اختيارات المحررين أليسون إلى ليفربول وتوريرا في أرسنال | أبرز صفقات الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي

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ووقع المنتخب العماني في المجموعة السادسة في منافسات كأس الأمم الآسيوية، بجانب كلًا من اليابان وأوزبكستان وتركمانستان.

قائمة المنتخب العماني

أعلن بين فيربيك المدير الفني للمنتخب العماني القائمة النهائية لكأس آسيا التي ضمت 23 لاعبًا لخوض المنافسات والسعى وراء تحقيق إنجاز في النسخة التي على وشك الانطلاق.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: فايز الرشيدي – أحمد فرج – عمار الرشيدي

الدفاع: علي البوسعيدي – محمد المسلمي – سعد سهيل – خالد البريكي – محمود المشيفري – محمد فرج الرواحي – محمد الشيبة

الوسط: رائد إبراهيم – جميل اليحمدي – أحمد كانو – علي الجابري – محسن جوهر – ياسين الشيادي – معتز بن صالح – حارب السعدي – صلاح اليحياني

الهجوم: محمد الدوسني – محمد الغساني – محسن الغساني – خالد الهاجري

النجم المتوقع

خالد الهاجري، مهاجم النصر العماني، صاحب الـ24 عامًا، والذي يقدم مستويات رائعة مع فريقه في منافسات الدوري في الفترة الأخيرة جعلته من العناصر الأساسية للمنتخب العماني.

وتصدر الهاجري قائمة هدافي التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2019، بعد أداء مميز مع المنتخب العماني، حيث أحرز 8 أهداف خلال التصفيات تصدر بها الترتيب ومن خلفه زميله بالمنتخب عبدالعزيز حميد بـ6 أهداف.

طريقة اللعب

يعتمد المنتخب العماني بقيادة بين فيربيك، على طريقة اللعب 4 – 2 – 3 – 1 ، في أخر المباريات حيث ظهر المنتخب بشكل مميز في التصفيات وتصدر مجموعته بخمسة انتصارات من 6 مباريات.

مشاركات عمان في كأس آسيا

3 مشاركات لعمان في تاريخ كأس الأمم الآسيوية، لم يمر خلال الثلاثة نسخ من دور المجموعات حيث كان يودع البطولة من الدور الأول.

نسخة 2004:

وقع المنتخب العماني وقتها في المجموعة الرابعة، بجوار كلًا من اليابان وإيران وتايلاند.

وتلقى عمان الهزيمة في المباراة الأولى أمام اليابان، ثم تعادل مع إيران، وانتصر على تايلاند، حيث حل في المركز الثالث برصيد 4 نقاط حيث تأهل وقتها اليابان بـ7 نقاط وإيران ثانيًا 5 نقاط.

نسخة 2007:

وتذيل المنتخب العماني المجموعة الأولى في كأس آسيا 2007، برصيد نقطتين فقط، حيث واجه وقتها العراق وأستراليا وتايلاند.

وتعادل عمان أمام أستراليا في الجولة الأولى وتلقى هزيمة أمام تايلاند في الثانية وتعادل في الثالثة.

نسخة 2015:

وفي النسخة الأخيرة تلقى المنتخب العماني في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام نظيره الكوري الجنوبي بهدف دون رد، وثم أمام أستراليا بأربعة أهداف نظيفة، مما أكد خروجه من البطولة وقتها، ولم ينقذه فوزه في الجولة الأخيرة على الكويت بهدف دون رد.

وتأهل وقتها كلًا من كوريا الجنوبية وأستراليا في المركزين الأول والثاني في المجموعة الأولى.

مسيرة بيم فيربيك

الهولندي بيم فيربيك، صاحب الـ62 عامًا الذي تولى تدريب المنتخب العماني في ديسمبر 2016، بدأ مسيرته التدريبية كمدرب لكوريا الجنوبية عام 2006 في 8 مباريات حقق الفوز في 4 وتعادل في 1 وهزم في 3.

ودرب المنتخب الأسترالي في عام 2007 وقادهم في 20 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 6 وتلقى 3 هزائم فقط.

وبعد ذلك درب المنتخب المغربي تحت 23 عامًا، حيث خاض معهم 5 مباريات فاز في 3 وتلقى الهزيمة في 2، وعمل بعد ذلك كمدير رياضي للمنتخب المغربي تحت 20 عامًا وتحت 17 عامًا.

مشوار بيم فيربيك مع عمان

قاد الهولندي المخضرم المنتخب العماني في 8 مباريات فقط منذ ديسمبر 2016، حيث تمكن من قيادتهم لتصدر مجموعتهم بتصفيات كأس آسيا والصعود إلى منافساتها التي ستنطلق خلال أيام.

بدأ مشوار فيربيك مع عمان بمواجهة منتخب بوتان والذي في تصفيات آسيا والذي انتهى بفوزهم بـ14 هدفًا دون رد وكانت بداية رائعة.

ولكنه تعرض في المباراة الثانية أمام فلسطين بهدفين مقابل هدف، ولكنه عاد للانتصارات مرة أخرى بالفوز على المالديف بخمسة أهداف نظيفة، ومرة أخرى على نفس المنتخب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تعرض المنتخب العماني للهزيمة وديًا أمام نظيره الإماراتي بهدف دون رد، ليعود لمنافسات تصفيات كأس آسيا بتحقيق الفوز على فلسطين بهدف واحد ليتأهل متصدر مجموعته.

وخاض عمان مباراتين وديتين استعدادًا لكأس آسيا في أكتوبر الماضي، حيث تعادل أمام الفلبين بهدف لكل فريق، والتعادل السلبي أمام الإكوادور.