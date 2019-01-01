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كأس آسيا 2019 | باهبري: الفوز أمام كوريا؟ لا جديد على السعودية

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هتان باهبري سجل اليوم أولى أهدافه بقميص الأخضر

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

يرى هتان باهبري؛ لاعب منتخب السعودية، أن فوز الأخضر أمام كوريا الشمالية برباعية، ليس إلا مجرد بداية لما هو قادم في البطولة الآسيوية.

وافتتح اللاعب اليوم الأربعاء التهديف لمنتخب بلده في أولى مبارياته بالمشاركة العاشرة للسعودية في كأس آسيا، في الدقيقة 28، قبل أن يسجل بعدها محمد آل فتيل وسالم الدوسري وفهد المولد ثلاثة أهداف أخرى.

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باهبري قال، في تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس": "الحمد لله، ثلاث نقاط مهمة، لا جديد على الأخضر، سنقدم ما علينا والله كريم".

وأضاف: "هذه مجرد بداية، ونحن نثق في بيتزي، وسنقدم المزيد فيما هو قادم".

عن المباراة المقبلة أمام المنتخب اللبناني: "نحترم منتخب لبنان، لكننا سنعطي أفضل ما لدينا داخل الملعب".

يذكر أن الفوز منح السعودية صدارة المجموعة الخامسة موقتًا، في انتظار اللقاء الثاني بالمجموعة بين قطر ولبنان.

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