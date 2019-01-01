كأس آسيا 2019 - السعودية تتفوق على جميع المنتخبات بدقة التمرير

أداء مميز للمنتخب السعودي قبل المواجهة المرتقبة أمام اليابان يوم الإثنين القادم

نجح المنتخب السعودي في التأهل لدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الآسيوية المقامة بالإمارات، حيث صعد كثاني المجموعة الخامسة.

الأخضر افتتح مشواره بالفوز على كوريا الشمالية برباعية نظيفة، ثم ثنائية في شباك لبنان، قبل الخسارة من قطر بهدفين دون رد.

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المستوى المميز للسعودية في دور المجموعات، انعكس بشكل واضح على أرقام الفريق التفصيلية.

دقة تمرير الفريق جاءت في المركز الأول من بين منتخبات البطولة، حيث وصلت إلى 1910 تمريرة بنسبة 89%.

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💢جمعوا 7 نقاط

🥅شباك الحوت لا تزال نظيفة



المباراة القادمة في دور الـ 16 أمام فيتنام 🇻🇳 الذي تأهل ثالثًا من مجموعة العراق وإيران pic.twitter.com/kovkrRSyCj — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 18, 2019

وتواجد 4 لاعبين من المنتخب السعودي ضمن العشرة الأوائل في قائمة الأكثر تمريرا للكرة في مباريات دور المجموعات.

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اللاعبون هم: محمد آل فتيل (228 تمريرة), حسين المقهوي (220 تمريرة), علي البليهي (213 تمريرة) بالإضافة إلى عبدالله عطيف.

يُذكر أن السعودية تلتقي مع اليابان في دور الـ16 يوم الإثنين المقبل، في واحدة من أقوى المباريات المتوقعة بالمراحل الإقصائية.