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كأس آسيا 2019 | أحمد الصالح: حاولنا التأهل بكل ما في وسعنا ونعتذر للجماهير

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مدافع سوريا يؤكد أنه لم يقصر أي من زملائه

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

توجه أحمد الصالح؛ مدافع المنتخب السوري بالاعتذار للجمهور عقب فشل نسور قاسيون في التأهل إلى دور الـ16 بكأس آسيا الإمارات 2019.

سوريا ودعت اليوم الثلاثاء، رسميًا البطولة القارية بعدما تذيلت مجموعتها برصيد نقطة واحدة فقط، وتلقت الهزيمة الليلة أمام إستراليا بثلاثية مقابل هدفين.

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الصالح قال، في تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "ما حدث لم نكن نتمناه، حاولنا بكل ما في وسعنا أن نخرج بالثلاث نقاط أمام إستراليا للتأهل، ولم يقصر أي منا، لكن في الأخير خسرنا وقضت إستراليا على أحلامنا في الدقيقة الأخيرة بهدفها الثالث".

وأضاف: "نعتذر لكل الجمهور الذي ساندنا، كنا نتمنى أن نسعدهم، لكن هذا حال كرة القدم".

يذكر أن نسور قاسيون بدأوا مشوارهم في البطولة بتعادل سلبي أمام فلسطين، ثم الهزيمة أمام الأردن بثنائية نظيفة، قبل هزيمة الليلة أمام إستراليا.

وكان الاتحاد السوري لكرة القدم قد أقال المدير الفني الألماني للمنتخب بيرند ستينج، عقب الهزيمة أمام النشامى، وعين المدرب الوطني فجر إبرهيم بدلًا منه.

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