كأس آسيا 2019 | كانو: الضغوطات كبيرة على إيران وحضور الحبسي غير متوقع

منتخب عمان تأهل للمرة الأولى في تاريخه لدور الـ16 بالبطولة القارية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد أحمد مبارك "كانو"؛ قائد المنتخب العماني، على تحمس كافة زملائه بالفريق للمواجهة المرتقبة أمام إيران، مشددًا على صعوبة اللقاء إلا أنه واثق في قدرة فريقه على الفوز.

ومن المقرر أن يلتقي العنابي بنظيره الإيراني اليوم الأحد، على ملعب محمد بن زايد، ضمن دور الـ16 بكأس آسيا الإمارات 2019.

كانو قال، في فيديو نشره الحساب الرسمي للبطولة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كلنا لدينا إصرار وعزيمة كبيرة لمواجهة إيران، وهي فرصة لكل لاعب لتحقيق إنجاز وتقديم مباراة تاريخية".

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وأضاف: "البطولة ليست سهلة، ولكي نفوز بالكأس لا بد أن ننتصر على فريق قوي، ومواجهة إيران فاصلة، مباراة خروج مغلوب.

"الضغوطات بشكل أكبر على إيران، لأنه على الورق هم مطالبون بأن يكونوا الأفضل بحكم خبرتهم، وهذا دافع قوي لنا، نحن فريق قوي ومنظم ولدينا لاعبين واعدين ومستوانا الفني الذي ظهرنا به بدور المجموعات يعطينا فرصة كبيرة للخروج بنتيجة إيجابية أمام إيران".

حول حضور علي الحبسي؛ حارس مرمى المنتخب، في الجولة الأخيرة بدور المجموعات، والذي يغيب عن البطولة للإصابة، علق القائد: "لم أتوقع حضوره، وفور رؤيتنا له شعرت بدعم كبير، وأنه لا بد أن نقدم كل ما لدينا".

أحمد مبارك: الضغوطات ستكون أكثر على منتخب #إيران، ولدينا الإمكانيات لتجاوز هذه المباراة.



هل يستطيع منتخب #عمان🇴🇲 تحقيق المفاجأة وإقصاء أحد المرشحين للقب #كأس_آسيا2019؟ pic.twitter.com/uWTS3fYSbc — #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ١٩ يناير ٢٠١٩

يذكر أن العنابي صعد لدور الـ16 لأول مرة في تاريخه بهذه النسخة، حيث تأهل كأفضل ثالث عن المجموعة السادسة، برصيد ثلاث نقاط.

وتلقت عمان الهزيمة في دور المجموعات أمام أوزباكستان واليابان، وحققت الفوز في اللقاء الأخير أمام تركمانستان.