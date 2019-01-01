كأس آسيا 2019 | قائد قطر السابق للاعبين: أتمنى أن نراكم في النهائي

العنابي يبحث عن خطف بطاقة التأهل الثانية مع المجموعة الخامسة رفقة السعودية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى عادل خميس؛ قائد منتخب قطر الأسبق، أن منتخب بلاده يمتلك مجموعة متميزة من اللاعبين، مطالبًا اللاعبين بضرورة التركيز حتى يعودوا بكأس آسيا إلى قطر.

ويستعد العنابي لمواجهة كوريا الشمالية، اليوم الأحد، على ملعب خليفة بن زايد، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات في البطولة القارية.

قائد قطر الأسبق قال: "ليس هناك شك أن المنتخب لديه مجموعة قوية، نتمنى أن نشاهد المستوى الذي رأيناه في المباريات الودية، قدموا مباريات مميزة، لكن بالتأكيد المستويات في كأس آسيا تختلف".

واختتم: "نتمنى لمنتخبنا التوفيق وللاعبينا، ونراكم في نهائي كأس آسيا، لكن علينا التركيز من البداية".

كابتن منتخبنا السابق عادل خميس

يتمنى التوفيق لمنتخبنا في #كأس_آسيا2019 #لأجل_قطر pic.twitter.com/aiNtm99pxX — الإتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) ١٢ يناير ٢٠١٩

قطر كانت قد حققت الفوز في مباراتها الأولى بالبطولة أمام لبنان، وتبحث اليوم عن خطف بطاقة التأهل الثانية بعدما ضمنت السعودية من المجموعة نفسها التأهل بعد الفوز بالأمس أمام لبنان بثنائية نظيفة.