كأس آسيا 2019 | عمر هوساوي: سنذهب بعيدًا بدعم الجمهور السعودي

منتخب السعودية يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لافتتاح مشواره بالبطولة القارية غدًا الثلاثاء

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد عمر هوساوي؛ مدافع منتخب السعودية، على أهمية دور الجمهور في دعم الأخضر خلال كأس آسيا الإمارات 2019، موضحًا أن الفضل يعود للجماهير في النجاحات التي تحققها الرياضة السعودية.

ويفتتح الأخضر السعودي غدًا الثلاثاء، مشواره في البطولة القارية، حيث يواجه كوريا الشمالية، ضمن الجولة الأولى بدور المجموعات، على استاد مكتوم بن راشد.

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هوساوي قال، خلال تصريحات نقلها الحساب الرسمي للمنتخب، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الجمهور السعودي عنصر أساسي في نجاحات الرياضة بالمملكة، فدعمهم لنا في المشاركة الآسيوية سيكون له الأثر البالغ في الذهاب بعيدًا في هذه البطولة".

وتقع السعودية ضمن المجموعة الخامسة، على أن تلاقي في الجولة الثانية لبنان في 12 من الشهر الجاري ثم قطر في 17 من الشهر ذاته بالجولة الأخيرة.

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يذكر أن كأس آسيا انطلق بالإمارات أول أمس السبت، ومن المقرر أن يستمر حتى الأول من فبراير المقبل.