كأس آسيا – عمان تخطف التأهل في الوقت القاتل بثلاثية في شباك تركمنستان

المنتخب العماني يخطف تأهلاً درامياً إلى دور الستة عشر من البطولة

فيسبوك تويتر بلال محمد

خطف المنتخب العماني، فوزاً هاماً على حساب نظيره تركمنستان بثلاثة أهداف لهدف، في إطار مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس آسيا.

وبهذه الفوز تأهل المنتخب العماني، إلى دور الستة عشر من البطولة رسمياً بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته.

المنتخب العماني، افتتح أول أهداف اللقاء في الدقيقة 19، عن طريق أحمد مبارك من ركلة حرة مباشرة سددها ببراعة في الشباك.

وتمكن منتخب تركمستان في الدقيقة 40 في خطف هدف التعادل بتصويبة صاروخية من مشارف منطقة الجزاء.

حاول لاعبو المنتخب العماني التسجيل في مطلع الشوط الثاني، ولكن دون فائدة، وفي الدقيقة 55 ومن ركلة حرة مباشرة أيضاً وبتسديدة قوية تصدى لها حارس تركمنستان، وسط احتجاجات من لاعبي عمان باحتساب الكرة هدفاً ولكن الحكم يرفض.

اشتعلت المباراة قبل نهاياتها بست دقائق، حيث سجل منتخب عمان الهدف الثاني عن طريق صالح الغساني، بتسديدة قوية.

استمرت محاولات عمان في خطف الهدف الثالث، لضمان التأهل للدور القادم، على حساب فيتنام، وتحقق له ما أراد قبل النهاية بلحظات.

بكرة رأسية في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، تمكن المسلمي في تسجيل الهدف الثالث لعمان، ليحجز مقعداً لمنتخب بلاده في الدور القادم.