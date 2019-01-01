الانتقالات
كأس آسيا

كأس آسيا – بيدرو جوميز كارمونا يتحدث حول نصف نهائي البطولة

آخر تحديث
التعليقات()
6Pointer
المدير الفني الإسباني يتحدث لموقع جول عن وجهة نظره في مباريات نصف نهائي كأس آسيا
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أكد المدير الفني الإسباني بيدرو جوميز كارمونا، مدرب نادي الرفاع البحريني، أن بطولة كأس آسيا مليئة بالإثارة والحماس، وظهر بها العديد من المفاجآت أبرزها خروج كوريا الجنوبية، والمستوى الذي قدمه منتخبات فيتنام والبحرين.

موقع جول، تواصل مع المدير الفني للحديث حول مباريات نصف نهائي كأس آسيا والتي تنطلق غداً، حيث يلعب المنتخب الياباني امام نظيره الإيراني، ويواجه المنتخب الإماراتي نظيره القطري.

شدد المدير الفني لنادي الرفاع، في بداية حديثه على أن مباريات نصف النهائي ستكون غاية في القوة خاصة، أن كل مباراة ستكون نهائي مبكر بين المنتخبين.

ويعتقد كارمونا أن المنتخب الياباني، تحسن بشكل كبير وأثبتوا أنفسهم خاصة مع قوة الدوري المحلي، في ظل وجود لاعبين أمثال إنييستا وتوريس وديفيد فيا وهذا أثر بالإيجاب على قوة منتخب الساموراي.

اختيارات المحررين

على الجانب الآخر، لا يوجد أي شك في قوة المنتخب الإيراني، الذي يعد واحد من الأبطال في القارة، من حيث موهبة اللاعبين والنظام داخل الفريق، أعتقد أنها ستكون مباراة قوية.

وتطرق المدير الفتي صاحب الـ 36 عاماً، للحديث حول نصف النهائي الآخر، حيث أشاد بالمنتخب القطر تحت قيادة سانشيز ووصف أسلوب لعب العنابي بالمغري، حيث تعد البطولة خير استعداد لبطولة كأس العالم 2022.

Pedro Gómez Carmona

وحول المنتخب الإماراتي، أكد كارمونا ان أصحاب الأرض أدائهم في تصاعد مستمر، مشيراً إلى أنه كان يعتقد بأنهم سيذهبون بعيداً في البطولة وأن لديهم جودة لاعبين عالية في المنتخب، وإن تمكنوا من اللعب دون عصبية فسوف يحجزون مكانهم في النهائي.

وأشار إلى أن الدول المستضيفة يكون لديها فرصة بنسبة 45.75% في تحقيق البطولة، مضيفاً إلى أن الإمارات استطاعت الوصول إلى هذه المرحلة وتقديم هذا الأداء الجيد دون نجم الفريق عمر عبد الرحمن، والآن يتبقى فقط الجلوس والاستمتاع بالمباريات القادمة.

الموضوع التالي:
مدير دورتموند يؤكد بقاء فايجل ويرفض التعليق على زاها
الموضوع التالي:
سيميدو: سعيد بهدفي الأول مع برشلونة ولكن الفوز هو الأهم
الموضوع التالي:
منيوليه: نحن لا نتحدث أبدًا عن الفوز باللقب، مازال الوقت مبكرًا
الموضوع التالي:
هل يرحل عن برشلونة؟ راكيتيش يرسل أطفاله لمدرسة فرنسية
الموضوع التالي:
هل سيرحل؟ - جيسوس يلوح بيده لجماهير الهلال
إغلاق