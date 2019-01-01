كأس آسيا – بيدرو جوميز كارمونا يتحدث حول نصف نهائي البطولة

المدير الفني الإسباني يتحدث لموقع جول عن وجهة نظره في مباريات نصف نهائي كأس آسيا

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد المدير الفني الإسباني بيدرو جوميز كارمونا، مدرب نادي الرفاع البحريني، أن بطولة كأس آسيا مليئة بالإثارة والحماس، وظهر بها العديد من المفاجآت أبرزها خروج كوريا الجنوبية، والمستوى الذي قدمه منتخبات فيتنام والبحرين.

موقع جول، تواصل مع المدير الفني للحديث حول مباريات نصف نهائي كأس آسيا والتي تنطلق غداً، حيث يلعب المنتخب الياباني امام نظيره الإيراني، ويواجه المنتخب الإماراتي نظيره القطري.

شدد المدير الفني لنادي الرفاع، في بداية حديثه على أن مباريات نصف النهائي ستكون غاية في القوة خاصة، أن كل مباراة ستكون نهائي مبكر بين المنتخبين.

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بعد ساعتين من طرحها.. نفاذ تذاكر مواجهة الإمارات أمام قطر بالكامل 👌#آسيا_مع_جول #كأس_آسيا2019 pic.twitter.com/JFISZSs1Ss — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 27, 2019

ويعتقد كارمونا أن المنتخب الياباني، تحسن بشكل كبير وأثبتوا أنفسهم خاصة مع قوة الدوري المحلي، في ظل وجود لاعبين أمثال إنييستا وتوريس وديفيد فيا وهذا أثر بالإيجاب على قوة منتخب الساموراي.

على الجانب الآخر، لا يوجد أي شك في قوة المنتخب الإيراني، الذي يعد واحد من الأبطال في القارة، من حيث موهبة اللاعبين والنظام داخل الفريق، أعتقد أنها ستكون مباراة قوية.

وتطرق المدير الفتي صاحب الـ 36 عاماً، للحديث حول نصف النهائي الآخر، حيث أشاد بالمنتخب القطر تحت قيادة سانشيز ووصف أسلوب لعب العنابي بالمغري، حيث تعد البطولة خير استعداد لبطولة كأس العالم 2022.

وحول المنتخب الإماراتي، أكد كارمونا ان أصحاب الأرض أدائهم في تصاعد مستمر، مشيراً إلى أنه كان يعتقد بأنهم سيذهبون بعيداً في البطولة وأن لديهم جودة لاعبين عالية في المنتخب، وإن تمكنوا من اللعب دون عصبية فسوف يحجزون مكانهم في النهائي.

وأشار إلى أن الدول المستضيفة يكون لديها فرصة بنسبة 45.75% في تحقيق البطولة، مضيفاً إلى أن الإمارات استطاعت الوصول إلى هذه المرحلة وتقديم هذا الأداء الجيد دون نجم الفريق عمر عبد الرحمن، والآن يتبقى فقط الجلوس والاستمتاع بالمباريات القادمة.