كأس آسيا 2019 | بيتزي: كوريا ليس خصمًا سهلًا وآمل أن نعود للسعودية أبطالًا

الأرجنتيني خوان أنتونيو بيتزي؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، يعرب عن رضاه عن أداء فريقه خلال مواجهة كوريا الشمالية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب الأرجنتيني خوان أنتونيو بيتزي؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، عن رضاه عن أداء فريقه خلال مواجهة كوريا الشمالية، مؤكدًا أن الأخضر يحتاج لبذل مزيد من الجهد حتى ينجح في مهمته.

واستهل الأخضر اليوم الثلاثاء، مشواره في كأس آسيا 2019، بالفوز برباعية أمام كوريا الشمالية، ليقتنص أولى ثلاث نقاط له في المشاركة العاشرة.

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بيتزي قال، عقب اللقاء: "راضٍ عن النتيجة في مباراتنا الافتتاحية، وستكون دافعًا إيجابيًا لنا في بقية المشوار الآسيوي، وإن كانت لم تكن مواجهة كوريا الشمالية سهلة، لأنه منتخب عمد إلى اللعب الدفاعي طوال اللقاء، لكنني سعيد لأننا فرضنا سيطرتنا وتمكننا من تحقيق نتيجة كبيرة".

وأضاف: "هناك عدة عوامل تعتمد على مستوى الفريق المنافس ونقاط القوة والضعف لديه من أجل وضع الخطة الأنسب للمباراة، ولا شك أن الوقت الذي أمضيته مع المنتخب السعودي كشف لي السلبيات في الفريق والتي نعمل على تقليلها دائمًا والظهور بالشكل الفني الأمثل".

واختتم: "آمل أن يعود الأخضر بطلًا من أرض الإمارات مجددًا، لكن علينا العمل جيدًا من أجل تحقيق ذلك".

يذكر أن الفوز منح السعودية صدارة المجموعة الخامسة موقتًا، في انتظار اللقاء الثاني بالمجموعة بين قطر ولبنان.